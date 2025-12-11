Presentaron oficialmente en San Nicolás los premios Plumi 2025, que homenajearán a Higinio "Yaco" Yacopetti

Por cuarto año consecutivo, la cita será en la Iglesia Dios Es Amor (Nación 526) en el horario de las 21:00 y desde la organización se pide un alimento no perecedero.

La presentación oficial de los premios Plumi 2025 reunió este miércoles al Círculo de Periodistas Deportivos, encabezado por Cristian Torino, junto a familiares de Higinio “Yaco” Yacopetti. La edición de este año llevará su nombre, en reconocimiento a una figura clave del periodismo deportivo nicoleño.

El Círculo de Periodistas Deportivos confirmó que la ceremonia de los premios Plumi 2025 se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 21:00, en la Iglesia Dios Es Amor, ubicada en Nación 526. Por cuarto año consecutivo, el evento se desarrollará en ese espacio y, como es habitual, se solicitará a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero para donar.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del Círculo, Cristian Torino, agradeció el apoyo de las empresas locales que año tras año hacen posible la organización de esta celebración que distingue a los y las protagonistas del deporte nicoleño. Las ternas con los nominados se darán a conocer en los próximos días.

La edición 2025 volverá a tener como atractivo central el Plumi de Oro, máximo galardón de la noche. Además, se entregarán menciones especiales, reconocimientos a trayectorias y la tradicional Copa Círculo de Periodistas Deportivos. El evento apunta a valorar el esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas, entrenadores, instituciones y actores clave del deporte de San Nicolás.

Quién fue Higinio “Yaco” Yacopetti, el homenajeado

La ceremonia de este año llevará el nombre de Higinio “Yaco” Yacopetti, histórico estadista del fútbol nicoleño y figura fundamental del periodismo deportivo local. Yacopetti fue autor de columnas diarias en El Norte durante las décadas del 60, 70 y 80, además de integrar la Comisión Directiva del Círculo que instituyó los premios Plumi bajo la presidencia de Luis Sansalone.

Entre sus aportes más relevantes se encuentra el libro “Medio siglo de fútbol nicoleño”, en el que recopiló anécdotas, estadísticas e historias del fútbol local entre 1950 y 2000, dejando testimonio de una época y de sus protagonistas. En 2023, al cumplirse 40 años de la creación de los Plumi, fue distinguido por su rol como uno de sus impulsores. Yacopetti falleció el 19 de octubre, a los 83 años, dejando un legado imborrable para el periodismo deportivo regional.