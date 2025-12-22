San Nicolás: Posibles inconvenientes en el suministro de agua por falla eléctrica en el centro y la zona sur

El Ente Aguas de San Nicolás informó que, a raíz de una falla eléctrica en la toma de agua que abastece a la planta potabilizadora , podría registrarse baja presión en el servicio de agua potable en las zonas centro y sur de la ciudad .

El Ente Aguas de San Nicolás informó que una falla eléctrica registrada en la toma de agua que abastece a la planta potabilizadora podría provocar inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos puntos del centro y la zona sur de la ciudad, especialmente en lo referido a la presión del servicio durante las próximas horas.

Según detallaron desde la empresa prestataria, el problema se originó a partir de un desperfecto eléctrico que afecta directamente el sistema de captación de agua cruda que alimenta a la planta potabilizadora. Esta situación impacta en el normal funcionamiento del proceso de producción y distribución del agua potable, generando una disminución en la presión del servicio en los sectores abastecidos.

El inconveniente fue detectado en las primeras horas y, desde ese momento, se activaron los protocolos correspondientes para evaluar el alcance de la falla y coordinar las tareas necesarias para su resolución.

Personal técnico de la empresa EDEN se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico que permita normalizar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, hasta el momento no fue posible solucionar completamente el problema, por lo que durante la tarde y la noche de hoy podrían continuar registrándose inconvenientes en la presión del agua.

Desde Aguas de San Nicolás indicaron que las tareas son complejas y requieren intervenciones específicas para garantizar una solución definitiva, por lo que no se descarta que el impacto en el servicio se extienda durante varias horas.

Recomendaciones a los vecinos y comunicación oficial

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable y solidario del agua potable, priorizando las necesidades básicas del hogar y evitando consumos innecesarios hasta que el servicio sea restablecido en su totalidad.

Asimismo, desde el Ente Aguas de San Nicolás remarcaron que se continuará informando a la comunidad a través de los canales oficiales ante cualquier novedad vinculada a la evolución de los trabajos y agradecieron la comprensión y colaboración de los usuarios frente a esta situación excepcional.