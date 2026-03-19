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    • San Nicolás permite renovar la licencia de conducir por WhatsApp en pocos minutos

    San Nicolás implementó un sistema 100% digital que simplifica el trámite de renovación de licencias, permitiendo iniciarlo desde el celular.

    19 de marzo de 2026 - 13:45
    La Municipalidad de San Nicolás recuerda su nuevo sistema que permite renovar la licencia de conducir de forma 100% digital, sin necesidad de acercarse a una oficina.

    La Municipalidad de San Nicolás recuerda su nuevo sistema que permite renovar la licencia de conducir de forma 100% digital, sin necesidad de acercarse a una oficina.

    Opinando San Nicolás

    La Municipalidad de San Nicolás recordó que ya se encuentra disponible un sistema digital que permite renovar la licencia de conducir de forma ágil y sin presencialidad. A través de WhatsApp, los vecinos pueden iniciar el trámite en pocos minutos, reduciendo tiempos y facilitando el acceso al servicio.

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    Cómo renovar la licencia de conducir por WhatsApp en San Nicolás

    El nuevo mecanismo funciona a través de un número habilitado por el municipio (336 428-4703), donde los usuarios pueden comenzar el proceso enviando un mensaje desde su celular. A partir de ese primer contacto, el sistema automatizado guía paso a paso a cada solicitante para completar correctamente la gestión.

    Este procedimiento digital apunta a evitar traslados innecesarios y agilizar una de las gestiones más habituales entre los conductores, incorporando herramientas tecnológicas que optimizan la atención al vecino.

    Requisitos para realizar el trámite digital de licencia

    Para avanzar con la renovación, es necesario contar con una serie de datos y documentación básica. Entre los requisitos se incluyen el número de CUIT, el DNI vigente y un certificado médico que acredite la aptitud para conducir.

    Dicho certificado puede ser emitido tanto por un profesional particular como en un centro de salud público. Además, el sistema contempla el pago de las boletas correspondientes, que forman parte del proceso administrativo habitual.

    Entrega de la nueva licencia y validación del trámite

    Una vez finalizada la gestión digital, el solicitante deberá indicar el domicilio donde desea recibir la nueva licencia de conducir. Este paso permite completar el circuito sin necesidad de concurrir a una dependencia municipal.

    Al momento de la entrega, será obligatorio entregar la licencia anterior, lo que garantiza la validez del nuevo documento emitido. Desde el municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una política de modernización orientada a mejorar la calidad de los servicios y simplificar trámites para los ciudadanos.

    Con esta implementación, San Nicolás avanza en la digitalización de gestiones clave, apostando a una administración más eficiente, accesible y adaptada a las nuevas demandas de la comunidad.

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