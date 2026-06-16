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    • Defensores de Villa Ramallo cayó ante Sportivo Belgrano pese a ser superior en gran parte del partido

    Defensores de Villa Ramallo perdió 1 a 0 en San Francisco por el Torneo Federal A. Dominó buena parte del encuentro pero volvió con las manos vacías.

    16 de junio de 2026 - 18:30
    Defensores volvió de San Francisco con las manos vacías, pero con la sensación de haber merecido mucho más. El conjunto de Villa Ramallo perdió 1 a 0 frente a Sportivo Belgrano por la 13ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, en un partido donde fue superior durante gran parte de la noche, aunque volvió a pagar caro su falta de eficacia.

    Defensores volvió de San Francisco con las manos vacías, pero con la sensación de haber merecido mucho más. El conjunto de Villa Ramallo perdió 1 a 0 frente a Sportivo Belgrano por la 13ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, en un partido donde fue superior durante gran parte de la noche, aunque volvió a pagar caro su falta de eficacia.

    metafm.com.ar

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo regresó de San Francisco con una derrota que dejó un sabor amargo. El equipo dirigido por Gustavo Pieralisi cayó 1 a 0 frente a Sportivo Belgrano por la 13ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, en un encuentro donde mostró un rendimiento convincente durante largos pasajes, aunque volvió a pagar caro su falta de eficacia frente al arco rival.

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    Defensores dominó el primer tiempo pero no pudo convertir

    Desde el inicio, el conjunto granate asumió el protagonismo. Con una buena circulación de pelota y presión alta, logró instalarse en campo rival y controlar gran parte del desarrollo. Duarte fue el eje futbolístico del equipo, mientras que Bacas aportó dinámica y Tuset ofreció alternativas para asociarse en ataque.

    La superioridad de Defensores se reflejó también en las situaciones de peligro. Bertacín dispuso de una oportunidad clara dentro del área que se fue apenas desviada. Luego, Federico Gai obligó a una buena intervención del arquero Martina tras un cabezazo, y Roige estuvo cerca de abrir el marcador luego de una recuperación en terreno rival.

    Más allá de las llegadas generadas, el conjunto de Villa Ramallo no logró trasladar su dominio al resultado y se fue al descanso con un empate que no reflejaba lo visto en el campo de juego.

    Sportivo Belgrano aprovechó una pelota parada

    El inicio del complemento mostró una reacción del equipo cordobés. Sportivo Belgrano adelantó sus líneas y comenzó a disputar el partido más lejos de su arco. En ese contexto encontró la ventaja que terminaría siendo decisiva.

    A los pocos minutos, tras un tiro de esquina, Páez apareció en el área chica para empujar la pelota y marcar el único gol de la noche. La acción encontró mal parado al fondo visitante y le permitió al conjunto local sacar provecho de una de las pocas ocasiones claras que tuvo durante el encuentro.

    El gol modificó el trámite. Defensores sintió el impacto y necesitó varios minutos para recuperar la intensidad que había mostrado en la primera mitad.

    El Granate buscó el empate pero se encontró con Martina

    Con el correr de los minutos, el equipo de Villa Ramallo volvió a equilibrar el juego y se lanzó en busca de la igualdad. Sin embargo, se encontró con una gran actuación del arquero Martina, figura indiscutida del encuentro.

    Bertacín volvió a generar peligro dentro del área y Luna tuvo la ocasión más clara para empatar, pero el guardameta local respondió con una intervención decisiva. El propio Luna contó con otros intentos en el tramo final, aunque sin la precisión necesaria para vencer la resistencia de Sportivo Belgrano.

    Más allá del resultado adverso, Defensores dejó una imagen positiva desde lo futbolístico. Fue competitivo, mostró orden defensivo y por momentos superó a uno de los equipos que aparece entre los candidatos de la zona. Sin embargo, una vez más quedó expuesta una de las principales dificultades que enfrenta en el campeonato: la falta de contundencia en los metros finales.

    En una categoría tan pareja como el Federal A, la eficacia suele marcar diferencias. Sportivo Belgrano aprovechó una de las pocas oportunidades que generó, mientras que Defensores no logró capitalizar sus mejores momentos y terminó regresando con las manos vacías pese a haber realizado méritos para llevarse al menos un punto.

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