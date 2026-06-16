La mochila que le robaron a la víctima de Pergamino en enero la reconoció en la foto del procedimiento cuando detuvieron a ladrones de barrios cerrados de Junín.

La víctima de un asalto en un barrio cerrado reconoció a los ladrones por la mochila que le robaron

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Los ladrones fueron capturados por la Policía en Junín y el damnificado de un robo pergaminense identificó el objeto en una publicación de Internet.

Un insólito giro en la investigación permitió acorralar a Elías Nicolás Ullua Nayas, un peligroso delincuente acusado de participar en un violento asalto a un matrimonio en un barrio privado de Pergamino.

La clave de su caída fue tan fortuita como contundente: la propia víctima reconoció una mochila que le habían robado al ver una noticia publicada por un medio de Junín, donde informaban sobre la detención de una banda de asaltantes de countries.

Noche de terror

El terrorífico episodio original ocurrió una noche de principio de enero de este año. Alrededor de las 22:44 horas, al menos cinco sujetos armados y encapuchados lograron burlar el cerco perimetral del barrio cerrado. Los criminales irrumpieron en la vivienda de una pareja. Tras atar de pies y manos a las víctimas, la banda revisó la casa y huyó con dinero y varios objetos de valor, los cuales guardaron en una mochila gris y negra de la marca Samsonite perteneciente al dueño de casa.

El caso parecía difícil de resolver hasta que la víctima, navegando por Facebook, vio una publicación de un medio digital de Junín. Eso fue en marzo, dos meses después del atraco en la finca pergaminense.

Detención de los hermanos

La noticia detallaba la detención de dos sospechosos —los hermanos Elías y Santiago Ullua— por una serie de robos bajo la misma modalidad en barrios cerrados juninenses.

Al observar la placa fotográfica con los elementos secuestrados por la policía a los delincuentes, la víctima del robo identificó de inmediato su mochila Samsonite.

A partir de ese hallazgo, el fiscal Germán Guidi y el equipo de instructores judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 (Fiscalía 2) de Pergamino entraron en acción de inmediato.

Evidencia

Los investigadores solicitaron a la justicia de Junín la exhibición de la mochila secuestrada, la cual fue reconocida sin lugar a dudas por la víctima.

Lo ubicaron las antenas de celulares

Sin embargo, el hampón terminó de quedar completamente cercado por su participación en el asalto gracias a la tecnología. Los investigadores analizaron el dispositivo de comunicación móvil secuestrado a Ullua —un Samsung S21— y el reporte de impacto de antenas confirmó lo innegable: su teléfono celular se activó el mismo día, en el mismo horario y exactamente en la zona del atraco.

Según el informe detallado, las antenas de telefonía detectaron la presencia de la línea a nombre de Ullua en Pergamino entre las 21:39 y las 23:14 horas de esa misma noche, coincidiendo a la perfección con la ventana temporal en la que se perpetró el violento robo.

Tras cometer el hecho, el seguimiento satelital de su línea mostró cómo el dispositivo emprendió su fuga hacia la zona de Pilar y Capitán Sarmiento. En esta última localidad bonaerense es donde reside el sospechoso.

Ladrones involucrados

Con este cúmulo probatorio irrefutable, Elías Nicolás Ullua Nayas se encuentra ahora formalmente imputado como coautor del delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad.