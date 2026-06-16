Los hermanos asaltantes de residentes de barrios cerrados de Pergamino y Junín: detenidos en Capitán Sarmiento

Los hermanos de Capitán Sarmiento que enfrentan procesos judiciales por estar sospechados de perpetrar asaltos a moradores de viviendas de barrios cerrados de Pergamino, Junín y Lincoln.

Los hermanos Ullúa de Capitán Sarmiento enfrentan procesos penales en la Justicia de Pergamino y de Lincoln por las evidencias que lo involucran en golpes a residentes en barrios de las dos ciudades del norte bonaerense entre enero y marzo de este año.

La víctima de un asalto en un barrio cerrado reconoció a los ladrones por la mochila que le robaron

Se trata de dos hampones cuya vinculaciones con episodios criminales resonantes los mantienen detenidos con prisión preventiva y afrontando acusaciones judiciales por las evidencias que los involucran.

En la Fiscalía de Junín los acusan de participar en dos asaltos a integrantes de grupos familiares residentes en barrios cerrados de esa ciudad y de Lincoln en marzo de este año.

A partir de tareas investigativas, testimonios recabados, análisis de las comunicaciones y de relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, los fiscales de Junín establecen autoría de los hechos a una organización criminal organizada, con roles y funciones determinadas, que se movilizaba en parte a bordo de camioneta Nissan Frointer de color azul.

Detectives de la DDI Junín y Lincoln se trasladaron a Capitán Sarmiento, dado a que dos de los autores de los hechos residirían en esa localidad, e implementaron un operativo dinámico de manera encubierta logrando detectar la camioneta en un galpón.

Asaltantes

Se procedió a la aprehensión de dos de los integrantes de la banda, (dos hombres de 22 años y 39 años, hermanos), y al secuestro de una mochila que contenía en su interior un arma de fuego tipo pistola marca Taurus 9MM, con cargador colocado con 13 municiones intactas y un cargador con 16 proyectiles intactos; un arma de fuego tipo pistola marca Taurus 45 con cargador no colocado con seis municiones intactas y ocho restantes sin colocar, un arma de fuego marca Bersa 9mm, con almacén cargador colocado con 15 municiones intactas y un cargador sin municiones, un arma de fuego del tipo ametralladora calibre 9MM con silenciador con cargador conteniendo 22 municiones calibre 9mm; una escopeta con numeración desgastada tipo recortada doble caño yuxtapuesta, nueve cartuchos intactos calibres 16; un alicate marca Lusqtoff, una barreta, siete guantes color negros y grises, un cargador de handy y tres teléfonos celulares.

El robo en Pergamino

En horas de la cena de principios de enero en Pergamino varios sujetos encapuchados irrumpieron en una casa de un barrio cerrado, redujeron a sus moradores y lo despojaron de pertenencias de valor para luego escapar.

Los delincuentes se apoderaron de los bienes del matrimonio para escapar sin dejar rastros ni evidencias hasta que los allanamientos por los robos en Junín y Lincoln permitieron vincularlos.

La víctima vio la mochila de su propiedad en la que los delincuentes se llevaron pertenencias de valor entre los elementos que le secuestraron a los sospechosos cuando allanaron los domicilios de los hermanos de Capitán Sarmiento.