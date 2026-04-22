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    • San Nicolás: Sanatorio GO superó las 1100 atenciones en su primera semana en zona sur

    El nuevo centro de salud de San Nicolás promedió 186 atenciones diarias y el 45% correspondió a pacientes con Seguro Municipal.

    22 de abril de 2026 - 09:59
    Concesionado a Grupo Oroño, el hospital que la Municipalidad de San Nicolás construyó en la zona sur de la ciudad comenzó a brindar servicios el martes de la semana pasada, en coincidencia con el 278 aniversario de la fundación de la ciudad.

    Concesionado a Grupo Oroño, el hospital que la Municipalidad de San Nicolás construyó en la zona sur de la ciudad comenzó a brindar servicios el martes de la semana pasada, en coincidencia con el 278 aniversario de la fundación de la ciudad.

    Sanatorio GO

    El Sanatorio GO de la zona sur de la ciudad de San Nicolás cumplió su primera semana de funcionamiento con un balance positivo: más de 1100 prestaciones realizadas y un alto nivel de demanda, con casi la mitad de las atenciones destinadas a pacientes sin cobertura privada.

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    Más de mil atenciones en solo siete días

    Desde su apertura el pasado 14 de abril, el nuevo efector sanitario concesionado al Grupo Oroño registró un total de 1119 prestaciones, con un promedio diario de 186 atenciones. Entre los servicios más demandados se destacaron 617 consultas médicas, 158 aplicaciones de vacunas, 100 atenciones odontológicas y 101 prácticas de kinesiología.

    Además, se contabilizaron 43 prácticas ambulatorias y 100 estudios vinculados al área de diagnóstico por imágenes, consolidando al centro como un punto clave en la atención sanitaria de la zona sur de la ciudad.

    Alta demanda del Seguro Municipal de Salud

    Uno de los datos más relevantes de esta primera semana es que aproximadamente el 45% de las prestaciones correspondieron a pacientes sin obra social ni prepaga, quienes acceden a la atención a través del Seguro Médico Municipal.

    Este indicador refleja el impacto directo del sistema público local en el acceso a la salud, ampliando la cobertura para sectores que dependen exclusivamente de la asistencia estatal.

    Servicios disponibles y ampliación en marcha

    El Sanatorio GO inició sus actividades con áreas de policonsultorios, vacunatorio y diagnóstico por imágenes, y en los próximos días incorporará el servicio de laboratorio. Actualmente, ofrece especialidades como clínica médica, cardiología, pediatría, ginecología, oftalmología, nutrición, traumatología, odontología y rehabilitación, entre otras.

    El establecimiento cuenta con un equipo de 70 profesionales y funciona de lunes a sábados en un edificio de dos plantas con más de 1100 metros cuadrados cubiertos. La infraestructura incluye 12 consultorios, seis boxes de kinesiología y dos gimnasios de rehabilitación, diseñados para brindar atención integral y accesible a la comunidad.

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