Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium

La UTN San Nicolás inaugurará este martes los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, impulsados junto a Ternium, con foco en fortalecer la formación técnica y su vínculo con la industria.

La Facultad Regional San Nicolás de la UTN inaugurará este martes 14 de abril los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, una iniciativa desarrollada junto a Ternium Argentina para fortalecer la formación técnica de estudiantes y consolidar el vínculo entre educación e industria en la región.

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Los nuevos espacios incluyen áreas de Hidráulica, Electricidad Industrial y Automatismos Industriales, equipadas con tecnología actualizada para mejorar la capacitación de los estudiantes. El proyecto se enmarca en el programa Gen Técnico, que cumple 20 años impulsando la educación técnica en San Nicolás y Ramallo.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes al mundo productivo, brindando herramientas concretas que faciliten su inserción laboral en sectores industriales estratégicos.

El acto contará con la presencia de autoridades académicas, empresariales y municipales. Participarán el decano de la UTN San Nicolás, Tomás Avetta; el CEO de Ternium, Renato Catalini; la directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, Erika Bienek; y el intendente Santiago Passaglia.

Esta articulación refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el entramado productivo local, uno de los ejes centrales del programa.

Demostraciones en vivo y apertura a la comunidad

Durante la jornada, estudiantes realizarán demostraciones en vivo con los equipos tecnológicos donados, exhibiendo el funcionamiento de los nuevos laboratorios y su impacto en la formación técnica.

El evento se llevará a cabo en el Salón Azul de la UTN Facultad Regional San Nicolás desde las 9:00, e incluirá el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa conmemorativa.