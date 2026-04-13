lunes 13 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium

    San Nicolás presentará nuevos espacios tecnológicos del programa Gen Técnico, con foco en formación industrial y participación de autoridades.

    13 de abril de 2026 - 17:37
    La UTN San Nicolás inaugurará este martes los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, impulsados junto a Ternium, con foco en fortalecer la formación técnica y su vínculo con la industria.

    La UTN San Nicolás inaugurará este martes los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, impulsados junto a Ternium, con foco en fortalecer la formación técnica y su vínculo con la industria.

    El Norte

    La Facultad Regional San Nicolás de la UTN inaugurará este martes 14 de abril los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, una iniciativa desarrollada junto a Ternium Argentina para fortalecer la formación técnica de estudiantes y consolidar el vínculo entre educación e industria en la región.

    Lee además
    La escrituración es un paso fundamental para las familias, ya que les otorga seguridad jurídica y la tranquilidad de ser propietarios legales de sus hogares. Contar con la escritura no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos a futuro. video

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica
    El proyecto incluye la instalación de cinco toboganes de distintas formas y tamaños, generando una propuesta innovadora y divertida que aprovechará la geografía natural del lugar, pensado para el disfrute frente al río.

    San Nicolás suma un parque infantil con toboganes gigantes en la costanera

    Laboratorios Gen Técnico: inversión en formación industrial

    Los nuevos espacios incluyen áreas de Hidráulica, Electricidad Industrial y Automatismos Industriales, equipadas con tecnología actualizada para mejorar la capacitación de los estudiantes. El proyecto se enmarca en el programa Gen Técnico, que cumple 20 años impulsando la educación técnica en San Nicolás y Ramallo.

    La iniciativa busca acercar a los jóvenes al mundo productivo, brindando herramientas concretas que faciliten su inserción laboral en sectores industriales estratégicos.

    Articulación entre UTN, Ternium y el sector público

    El acto contará con la presencia de autoridades académicas, empresariales y municipales. Participarán el decano de la UTN San Nicolás, Tomás Avetta; el CEO de Ternium, Renato Catalini; la directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, Erika Bienek; y el intendente Santiago Passaglia.

    Esta articulación refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el entramado productivo local, uno de los ejes centrales del programa.

    Demostraciones en vivo y apertura a la comunidad

    Durante la jornada, estudiantes realizarán demostraciones en vivo con los equipos tecnológicos donados, exhibiendo el funcionamiento de los nuevos laboratorios y su impacto en la formación técnica.

    El evento se llevará a cabo en el Salón Azul de la UTN Facultad Regional San Nicolás desde las 9:00, e incluirá el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    San Nicolás suma un parque infantil con toboganes gigantes en la costanera

    Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    San Nicolás: Se agotaron las vacunas antigripales en el Hospital San Felipe y esperan nuevas dosis

    San Nicolás: Rendición de Cuentas 2025 ingresa al Concejo y comienza el análisis de los fondos municipales

    San Nicolás: Celulares en las cárceles, el caso Woldryk expone extorsiones desde la UP3

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La escrituración es un paso fundamental para las familias, ya que les otorga seguridad jurídica y la tranquilidad de ser propietarios legales de sus hogares. Contar con la escritura no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos a futuro. video

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La UTN San Nicolás inaugurará este martes los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, impulsados junto a Ternium, con foco en fortalecer la formación técnica y su vínculo con la industria.

    Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium
    Arqueólogos por un día. Alumnos de los CDC participaron de talleres de arqueología junto a la especialista Florencia Vázquez.
    Pergamino

    Arqueólogos por un día: el Museo Municipal lleva talleres educativos a los CDC

    Seguridad vial: días con neblinas y conducción segura

    Seguridad vial: días con neblinas y conducción segura

    Museo Casa Natal Illia.
    Cultura

    Más de 200 personas visitaron los museos de Pergamino este fin de semana

    Médicos de cabecera de PAMI iniciaron un paro por 72 horas

    Médicos de cabecera de PAMI iniciaron un paro por 72 horas