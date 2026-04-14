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    • La ciudad de San Nicolás vivió una jornada gamer multitudinaria en el Puerto con más de 700 participantes

    El evento reunió a jóvenes y familias en una propuesta que combinó videojuegos, competencia y tecnología en el Puerto de San Nicolás.

    14 de abril de 2026 - 19:00
    El Puerto de San Nicolás fue escenario de una destacada jornada gamer que reunió a más de 700 jóvenes y sus familias en un evento que combinó tecnología, entretenimiento y competencia.

    El Puerto de San Nicolás fue escenario de una destacada jornada gamer que reunió a más de 700 jóvenes y sus familias en un evento que combinó tecnología, entretenimiento y competencia.

    Opinando San Nicolás
    El Puerto de San Nicolás fue escenario de una destacada jornada gamer que reunió a más de 700 jóvenes y sus familias en un evento que combinó tecnología, entretenimiento y competencia.

    El Puerto de San Nicolás fue escenario de una destacada jornada gamer que reunió a más de 700 jóvenes y sus familias en un evento que combinó tecnología, entretenimiento y competencia.

    Opinando San Nicolás

    El Puerto de la ciudad de San Nicolás fue escenario el pasado sábado de una multitudinaria jornada gamer que convocó a más de 700 jóvenes y familias. La propuesta combinó competencia, tecnología y entretenimiento, consolidando un espacio innovador para la comunidad y fortaleciendo la participación juvenil en actividades recreativas y digitales.

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    Jornada gamer en San Nicolás con gran convocatoria

    Desde las 13 horas, el predio ubicado en la intersección de Román Subiza y Ruta 188 se transformó en un punto de encuentro para la comunidad gamer. La convocatoria superó las expectativas, con la participación de jugadores de distintos niveles que se acercaron para competir y disfrutar de una experiencia única.

    Durante toda la jornada, el evento mantuvo un clima dinámico, con fuerte presencia de público joven acompañado por sus familias, lo que evidenció el crecimiento de este tipo de propuestas en la ciudad.

    Torneos de videojuegos y streaming en vivo

    La actividad incluyó torneos en vivo de títulos populares como Free Fire, FIFA, F1, League of Legends, Counter Strike 2, Valorant y Clash Royale. Las competencias se desarrollaron en PCs, consolas y simuladores, elevando el nivel de juego y atrayendo a fanáticos de diferentes plataformas.

    Además, el evento fue transmitido en vivo a través de Twitch y también proyectado en pantallas para los asistentes, ampliando la experiencia y permitiendo seguir cada instancia de los torneos en tiempo real.

    El Puerto como espacio cultural y tecnológico en San Nicolás

    La jornada también contó con el acompañamiento de instituciones locales, entre ellas la cooperadora de la Escuela Primaria N° 17, fortaleciendo el vínculo con la comunidad de la zona portuaria.

    Este tipo de iniciativas forman parte de una agenda que busca ampliar las propuestas para los jóvenes, promoviendo el desarrollo de habilidades digitales y generando nuevos espacios de encuentro. En ese sentido, el Puerto de San Nicolás se consolida como un ámbito versátil para actividades culturales, recreativas y tecnológicas.

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