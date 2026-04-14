martes 14 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás suma el Sanatorio GO: más de 100 turnos y atención desde hoy en zona sur

    En San Nicolás el nuevo efector sanitario comienza a funcionar con múltiples servicios y ya otorgó más de 100 turnos.

    14 de abril de 2026 - 08:31
    A partir de este martes, 14 de abril –y en coincidencia con el 278º aniversario de su fundación–, la ciudad de San Nicolás cuenta con un nuevo efector sanitario de gran escala.

    A partir de este martes, 14 de abril –y en coincidencia con el 278º aniversario de su fundación–, la ciudad de San Nicolás cuenta con un nuevo efector sanitario de gran escala.

    GO San Nicolás

    Desde este martes 14 de abril, San Nicolás incorpora un nuevo centro de salud de gran escala con la apertura del Sanatorio GO en la zona sur. El establecimiento, que ya otorgó más de un centenar de turnos, busca ampliar la cobertura sanitaria y descentralizar la atención médica en la ciudad.

    Lee además
    La UTN San Nicolás inaugurará este martes los nuevos Laboratorios del Gen Técnico Roberto Rocca, impulsados junto a Ternium, con foco en fortalecer la formación técnica y su vínculo con la industria.

    Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium
    La escrituración es un paso fundamental para las familias, ya que les otorga seguridad jurídica y la tranquilidad de ser propietarios legales de sus hogares. Contar con la escritura no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos a futuro. video

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    Un nuevo centro de salud en la zona sur de San Nicolás

    El Sanatorio GO comenzó a funcionar en un moderno edificio de dos plantas y más de 1.100 metros cuadrados, construido por la Municipalidad de San Nicolás y concesionado a Grupo Oroño tras un proceso de licitación pública. La apertura coincide con el aniversario de la fundación de la ciudad, marcando un hito en materia de infraestructura sanitaria.

    El nuevo efector se ubica sobre avenida Savio, en cercanías de la Rotonda Sur de la Ruta 188, en una zona estratégica para mejorar el acceso a la salud de miles de vecinos que hasta ahora debían trasladarse a otros puntos del distrito.

    Servicios disponibles y especialidades médicas

    En esta primera etapa, el sanatorio cuenta con policonsultorios, vacunatorio, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Además, dispone de 12 consultorios, seis boxes de kinesiología, dos gimnasios de rehabilitación y áreas específicas para odontología y especialidades médicas.

    El equipo está integrado por unos 70 profesionales que cubrirán diversas áreas como cardiología, pediatría, traumatología, neurología, ginecología, dermatología, gastroenterología, nutrición y kinesiología, entre otras.

    También se podrán realizar prácticas como ecografías, rayos X, estudios doppler, ergometrías, holter y tratamientos de rehabilitación, consolidando una oferta integral de atención médica.

    Más de 100 turnos y fuerte impacto en la comunidad

    Antes de su apertura formal, el sanatorio ya había extendido más de un centenar de turnos, de los cuales cerca del 45% corresponde a pacientes con cobertura del Seguro Médico Municipal. Este dato refleja la alta demanda y la importancia del nuevo servicio para el sistema de salud local.

    Se estima que el centro beneficiará a más de 40.000 vecinos de la zona sur, mejorando la accesibilidad y reduciendo los tiempos de traslado para recibir atención médica. Con equipamiento de última generación, el Sanatorio GO se proyecta como un actor clave en el fortalecimiento del sistema sanitario nicoleño.

    Temas
    Seguí leyendo

    Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    San Nicolás suma un parque infantil con toboganes gigantes en la costanera

    Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    San Nicolás: Se agotaron las vacunas antigripales en el Hospital San Felipe y esperan nuevas dosis

    San Nicolás: Rendición de Cuentas 2025 ingresa al Concejo y comienza el análisis de los fondos municipales

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19
    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi

    El encuentro, organizado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), volvió a consolidarse como un espacio clave de diálogo y construcción colectiva, con la participación de autoridades, aseguradoras, productores, cámaras empresariales y especialistas.

    Con 3.600 asistentes, el Foro Nacional de Seguros 2026 se consolidó como espacio clave del sector