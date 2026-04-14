San Nicolás suma el Sanatorio GO: más de 100 turnos y atención desde hoy en zona sur

A partir de este martes, 14 de abril –y en coincidencia con el 278º aniversario de su fundación–, la ciudad de San Nicolás cuenta con un nuevo efector sanitario de gran escala.

Desde este martes 14 de abril, San Nicolás incorpora un nuevo centro de salud de gran escala con la apertura del Sanatorio GO en la zona sur. El establecimiento, que ya otorgó más de un centenar de turnos, busca ampliar la cobertura sanitaria y descentralizar la atención médica en la ciudad .

El Sanatorio GO comenzó a funcionar en un moderno edificio de dos plantas y más de 1.100 metros cuadrados, construido por la Municipalidad de San Nicolás y concesionado a Grupo Oroño tras un proceso de licitación pública. La apertura coincide con el aniversario de la fundación de la ciudad, marcando un hito en materia de infraestructura sanitaria.

El nuevo efector se ubica sobre avenida Savio, en cercanías de la Rotonda Sur de la Ruta 188, en una zona estratégica para mejorar el acceso a la salud de miles de vecinos que hasta ahora debían trasladarse a otros puntos del distrito.

En esta primera etapa, el sanatorio cuenta con policonsultorios, vacunatorio, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Además, dispone de 12 consultorios, seis boxes de kinesiología, dos gimnasios de rehabilitación y áreas específicas para odontología y especialidades médicas.

El equipo está integrado por unos 70 profesionales que cubrirán diversas áreas como cardiología, pediatría, traumatología, neurología, ginecología, dermatología, gastroenterología, nutrición y kinesiología, entre otras.

También se podrán realizar prácticas como ecografías, rayos X, estudios doppler, ergometrías, holter y tratamientos de rehabilitación, consolidando una oferta integral de atención médica.

Más de 100 turnos y fuerte impacto en la comunidad

Antes de su apertura formal, el sanatorio ya había extendido más de un centenar de turnos, de los cuales cerca del 45% corresponde a pacientes con cobertura del Seguro Médico Municipal. Este dato refleja la alta demanda y la importancia del nuevo servicio para el sistema de salud local.

Se estima que el centro beneficiará a más de 40.000 vecinos de la zona sur, mejorando la accesibilidad y reduciendo los tiempos de traslado para recibir atención médica. Con equipamiento de última generación, el Sanatorio GO se proyecta como un actor clave en el fortalecimiento del sistema sanitario nicoleño.