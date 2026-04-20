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    • San Nicolás: Trasladan el vacunatorio del Cempre al Hospital Zona Norte desde este lunes

    El servicio de vacunación deja de funcionar en el Cempre y se centraliza en el Hospital Zona Norte y otros centros de San Nicolás.

    20 de abril de 2026 - 09:11
    Trabajadores del Cempre afirman que ya este lunes no habrá servicio de vacunación en ese centro sanitario.

    Trabajadores del Cempre afirman que ya este lunes no habrá servicio de vacunación en ese centro sanitario.

    El Norte

    Desde este lunes 20 de abril, el vacunatorio del Cempre dejaría de atender al público, según indicaron trabajadores del lugar. El servicio será trasladado al Hospital Zona Norte y otros centros de salud, en línea con el proceso de reorganización del sistema sanitario de la ciudad de San Nicolás.

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    Traslado del vacunatorio: cómo será la nueva atención

    De acuerdo a lo informado por personal del centro de salud ubicado en Pellegrini 111, el servicio de vacunación ya no estará disponible en el Cempre. La atención se concentrará principalmente en el Hospital Zona Norte, aunque también continuará en los hospitales de las zonas oeste y sur.

    La medida busca evitar superposiciones y facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional obligatorio, especialmente para niños y adultos mayores, quienes representan la mayor demanda en este tipo de prestaciones.

    Reorganización del sistema de salud municipal

    El traslado del vacunatorio forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Municipio para centralizar servicios. En los últimos meses, áreas como laboratorio, discapacidad y trámites vinculados a licencias de conducir ya habían sido reubicadas en el Hospital Zona Norte.

    De esta manera, el Gobierno local apunta a consolidar un esquema de atención más integrado, con mayor disponibilidad de recursos humanos y técnicos en un mismo espacio sanitario.

    Qué pasará con el edificio del Cempre

    Respecto al futuro del edificio del Cempre, desde el Municipio señalaron que se realizará una evaluación estructural antes de definir nuevos usos. El inmueble, remodelado en 2018, continuará bajo la órbita municipal.

    En paralelo, el Hospital Zona Norte sigue ampliando su capacidad operativa, sumando servicios y fortaleciendo su rol como eje central del sistema de salud local, junto a los hospitales de zona oeste y sur.

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