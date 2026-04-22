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    • San Nicolás: Murió Alejandro Romero, histórico dirigente del peronismo

    Tenía 95 años y una extensa trayectoria en la política de San Nicolás. Fue senador, ministro de Educación y referente del PJ en el regreso de la democracia.

    22 de abril de 2026 - 13:34
    A los 95 años falleció Alejandro Romero, un dirigente con extensa trayectoria en la política local y bonaerense, cuya carrera dejó huella en distintos ámbitos del Estado.

    A los 95 años falleció Alejandro Romero, un dirigente con extensa trayectoria en la política local y bonaerense, cuya carrera dejó huella en distintos ámbitos del Estado.

    Opinando San Nicolás

    A los 95 años falleció Alejandro Romero, una figura central del peronismo en la ciudad de San Nicolás y la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria política y su paso por distintos cargos públicos dejaron una marca profunda en la vida institucional, especialmente en áreas clave como la educación y la legislación provincial.

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    Una trayectoria política marcada por la gestión pública

    Abogado de formación, Romero desarrolló durante décadas una intensa actividad en la función pública. Fue senador provincial y ocupó el cargo de ministro de Educación bonaerense, además de desempeñar un rol clave dentro del Partido Justicialista, que presidió en San Nicolás en 1983, en el contexto del retorno democrático.

    Aportes legislativos y reformas clave en la provincia

    Durante su paso por la política activa, impulsó iniciativas de relevancia. Entre ellas se destaca la reforma laboral a la ley 5178, conocida como “Ley Romero”, y su participación como coautor del reglamento interno del Senado bonaerense, que aún hoy rige su funcionamiento.

    Impacto en la educación y reconocimiento institucional

    En el ámbito educativo, Romero tuvo una gestión con resultados concretos: participó en la redacción del estatuto docente, promovió obras en más de 25 establecimientos escolares y desarrolló programas de becas que alcanzaron a más de 2000 estudiantes. En 2024 fue distinguido como Personalidad Destacada por el Concejo Deliberante. Su fallecimiento generó repercusiones en todo el arco político, donde se destacó su compromiso con la democracia y la función pública.

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