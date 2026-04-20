San Nicolás: El municipio organiza una jornada de recolección de electrónicos en la costanera

Será este martes de 9 a 15, en el sector del empedrado. Recibirán pequeños electrodomésticos y dispositivos en desuso, con exclusiones específicas. El Norte

Este martes 21 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de recolección de residuos electrónicos en la costanera de la ciudad de San Nicolás, en el marco del programa “Residuos 2.0 – RAEE”. La actividad se desarrollará entre las 9 y las 15 en el sector del empedrado, según informó el municipio.

Recolección de residuos electrónicos: lugar y horario La jornada tendrá lugar en el sector del empedrado de la costanera, donde se instalará el punto de acopio. Los vecinos podrán acercarse en el horario de 9 a 15 para entregar distintos dispositivos electrónicos en desuso.

Qué residuos electrónicos se pueden llevar Durante la actividad se recibirán pequeños electrodomésticos, televisores, celulares, radios y piezas de computadoras, entre otros elementos que puedan ser reciclados o reutilizados.

Qué elementos no se aceptan en la jornada Desde el municipio aclararon que no se recibirán pilas, tóners, baterías ni electrodomésticos de gran tamaño. La iniciativa busca promover una disposición responsable de residuos electrónicos de uso cotidiano.

El programa “Residuos 2.0 – RAEE” se implementa en la ciudad desde 2013 y ya permitió recolectar más de 90 toneladas de estos residuos. Parte del material recuperado se reacondiciona para su uso en escuelas e instituciones, y también se utiliza con fines educativos en establecimientos técnicos.

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