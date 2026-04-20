lunes 20 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: El municipio organiza una jornada de recolección de electrónicos en la costanera

    Será en San Nicolás de 9 a 15 en el sector del empedrado. Recibirán pequeños electrodomésticos y dispositivos en desuso, con algunas exclusiones específicas.

    20 de abril de 2026 - 17:31
    Será este martes de 9 a 15, en el sector del empedrado. Recibirán pequeños electrodomésticos y dispositivos en desuso, con exclusiones específicas.

    Será este martes de 9 a 15, en el sector del empedrado. Recibirán pequeños electrodomésticos y dispositivos en desuso, con exclusiones específicas.

    El Norte

    Este martes 21 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de recolección de residuos electrónicos en la costanera de la ciudad de San Nicolás, en el marco del programa “Residuos 2.0 – RAEE”. La actividad se desarrollará entre las 9 y las 15 en el sector del empedrado, según informó el municipio.

    Lee además
    Trabajadores del Cempre afirman que ya este lunes no habrá servicio de vacunación en ese centro sanitario.

    San Nicolás: Trasladan el vacunatorio del Cempre al Hospital Zona Norte desde este lunes
    El Puerto de San Nicolás fue escenario de una destacada jornada gamer que reunió a más de 700 jóvenes y sus familias en un evento que combinó tecnología, entretenimiento y competencia.

    La ciudad de San Nicolás vivió una jornada gamer multitudinaria en el Puerto con más de 700 participantes

    Recolección de residuos electrónicos: lugar y horario

    La jornada tendrá lugar en el sector del empedrado de la costanera, donde se instalará el punto de acopio. Los vecinos podrán acercarse en el horario de 9 a 15 para entregar distintos dispositivos electrónicos en desuso.

    Qué residuos electrónicos se pueden llevar

    Durante la actividad se recibirán pequeños electrodomésticos, televisores, celulares, radios y piezas de computadoras, entre otros elementos que puedan ser reciclados o reutilizados.

    Qué elementos no se aceptan en la jornada

    Desde el municipio aclararon que no se recibirán pilas, tóners, baterías ni electrodomésticos de gran tamaño. La iniciativa busca promover una disposición responsable de residuos electrónicos de uso cotidiano.

    El programa “Residuos 2.0 – RAEE” se implementa en la ciudad desde 2013 y ya permitió recolectar más de 90 toneladas de estos residuos. Parte del material recuperado se reacondiciona para su uso en escuelas e instituciones, y también se utiliza con fines educativos en establecimientos técnicos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Trasladan el vacunatorio del Cempre al Hospital Zona Norte desde este lunes

    La ciudad de San Nicolás vivió una jornada gamer multitudinaria en el Puerto con más de 700 participantes

    San Nicolás cumple 278 años: cómo fueron sus primeros pasos como ciudad organizada

    San Nicolás suma el Sanatorio GO: más de 100 turnos y atención desde hoy en zona sur

    Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium

    Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    San Nicolás suma un parque infantil con toboganes gigantes en la costanera

    Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Trabajadores del Cempre afirman que ya este lunes no habrá servicio de vacunación en ese centro sanitario.

    San Nicolás: Trasladan el vacunatorio del Cempre al Hospital Zona Norte desde este lunes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Leo Soria.

    El repartidor de Rappi en silla de ruedas que se convirtió en símbolo de una lucha y conmovió con su historia
    Ibiza Disco volvió para quedarse, aunque ahora con un formato de fiestas temáticas. El regreso fue en el mismo lugar en donde todo comenzó el 28 de Julio de 1990: el icónico boliche de Pellegrini al 400 que heredó la leyenda de Tempus y después se transformó en Nexo.  

    Ibiza Disco San Pedro volvió con una noche noventosa que hizo viajar en el tiempo a varias personas

    La causa por las amenazas de tiroteo en escuelas de Ramallo sumó en las últimas horas nuevos avances tras los allanamientos realizados en el distrito. 

    Ramallo: Allanamientos por amenazas en escuelas peritan celulares y buscan a los autores

    Será este martes de 9 a 15, en el sector del empedrado. Recibirán pequeños electrodomésticos y dispositivos en desuso, con exclusiones específicas.

    San Nicolás: El municipio organiza una jornada de recolección de electrónicos en la costanera

    ATE anunció un nuevo paro nacional que afectará servicios en la provincia

    ATE anunció un nuevo paro nacional que afectará servicios en la provincia