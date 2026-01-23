viernes 23 de enero de 2026
    • San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Según datos del Indec, San Nicolás alcanza 98% de cobertura de agua corriente y mantiene una ventaja sobre el promedio nacional en cloacas.

    23 de enero de 2026 - 09:28
    San Nicolás es una de las ciudades con mayor y mejor extensión de los servicios públicos de agua corriente y cloacas.&nbsp;

    San Nicolás es una de las ciudades con mayor y mejor extensión de los servicios públicos de agua corriente y cloacas. 

    Google-ilustrativa

    Los indicadores oficiales confirman que San Nicolás sostiene niveles de acceso a agua potable y cloacas que superan ampliamente la media nacional. Datos del Indec y registros municipales muestran una cobertura cercana al 98%, un diferencial que se mantiene desde el Censo 2022 y posiciona al distrito entre los mejor provistos del país.

    Cobertura de agua potable en San Nicolás, por encima del promedio nacional

    San Nicolás se ubica entre las ciudades con mejor acceso al servicio de agua corriente en la Argentina. Mientras que a nivel nacional el 90,6% de los hogares cuenta con provisión por red pública, en el distrito la cobertura alcanza al 98%, casi ocho puntos por encima de la media del país, según los últimos registros oficiales.

    Datos del Indec confirman la brecha con el resto del país

    La ventaja local ya había quedado expuesta con los resultados definitivos del Censo Nacional 2022. En ese relevamiento, el 97,6% de los habitantes de San Nicolás residía en viviendas con acceso a agua por red, en contraste con un escenario nacional donde aún una porción significativa de los hogares permanecía excluida del servicio.

    Cloacas: una red extendida y con tratamiento de efluentes

    La situación también resulta favorable en materia de cloacas. De acuerdo con el Censo, en 2022 el 88,4% de los habitantes del partido accedía al sistema cloacal con tratamiento de efluentes, mientras que el Indec informó que, en el primer semestre de 2024, solo el 73,1% de los hogares del país estaba conectado a redes cloacales.

