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    • Hospitalizaron a un motociclista tras chocar con una Renault Duster en avenida Florencio Sánchez y Echevarría

    El choque ocurrió este martes al mediodía en plena tormenta en avenida Florencio Sánchez y Echevarría; el conductor de la moto fue derivado al Hospital San José.

    17 de marzo de 2026 - 14:01
    Hospitalizado. Personal del Same, Policía y Patrulla Urbana asistieron al motociclista herido tras el choque con una Renault Duster en avenida Florencio Sánchez y Echevarría.

    Hospitalizado. Personal del Same, Policía y Patrulla Urbana asistieron al motociclista herido tras el choque con una Renault Duster en avenida Florencio Sánchez y Echevarría.

    LA OPINION

    Un motociclista resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos San José luego de protagonizar un choque con una Renault Duster este martes al mediodía en la intersección de avenida Florencio Sánchez y Echevarría, en medio de la tormenta de lluvia y ráfagas de viento que afectó a Pergamino.

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    Choque. Bomberos, Same, Policía Vial y personal de seguridad vial trabajaron sobre la ruta 8, frente a Mariano H. Alfonzo, donde chocaron una Ford Ranger y una Renault Kangoo.

    Choque en la ruta 8 frente a Alfonzo: seis heridos tras colisión entre una Ford Ranger y una Renault Kangoo

    El siniestro vial se produjo en un contexto de baja visibilidad y calzada mojada, condiciones que complicaban la circulación vehicular en distintos sectores urbanos de la ciudad al momento del impacto.

    De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada en el lugar, la motocicleta circulaba por avenida Florencio Sánchez en sentido norte-sur, mientras que el automóvil Renault Duster avanzaba por calle Echevarría de oeste a este con la intención de incorporarse y atravesar la avenida.

    Por causas que ahora son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la bocacalle y el conductor del rodado menor sufrió lesiones que motivaron una rápida intervención de los servicios de emergencia.

    Hospitalizado

    Una ambulancia del Same acudió al lugar pocos minutos después del choque. El médico de la unidad sanitaria brindó la primera asistencia sobre la calzada, evaluó el cuadro clínico del motociclista y dispuso su traslado al hospital para estudios de mayor complejidad y control médico.

    En simultáneo, móviles del Comando de Patrulla acudieron para preservar el lugar del hecho y ordenar la circulación vehicular, mientras agentes municipales de Patrulla Urbana realizaron cortes preventivos en el tránsito para evitar nuevos incidentes durante el operativo.

    Los policías permanecieron custodiando los vehículos involucrados hasta la llegada de peritos de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, quienes realizaron las pericias accidentológicas destinadas a determinar la mecánica exacta del choque.

    Las actuaciones quedaron incorporadas a una causa por lesiones culposas, mientras se procura establecer si las condiciones meteorológicas adversas influyeron en la maniobra previa al impacto.

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