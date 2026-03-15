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    • San Nicolás: Dirigentes del espacio Hechos se reunieron en Expoagro junto a Manuel y Santiago Passaglia

    Intendentes, legisladores y concejales del espacio político mantuvieron un encuentro en el predio ferial de San Nicolás.

    15 de marzo de 2026 - 10:47
    Manuel y Santiago Passaglia&nbsp;recibieron en&nbsp;Expoagro&nbsp;a intendentes, concejales, diputados y senadores que integran el espacio político&nbsp;Hechos en la provincia de Buenos Aires.

    Manuel y Santiago Passaglia recibieron en Expoagro a intendentes, concejales, diputados y senadores que integran el espacio político Hechos en la provincia de Buenos Aires.

    El Informante

    Dirigentes del espacio político Hechos participaron de una reunión en el predio de Expoagro, en San Nicolás, encabezada por Manuel y Santiago Passaglia. Durante el encuentro analizaron la situación del sector productivo y avanzaron en la definición de ejes de trabajo legislativo y territorial.

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    Encuentro político en el marco de Expoagro

    La reunión se llevó a cabo durante la mañana en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, donde se desarrolla una nueva edición de Expoagro, una de las muestras agroindustriales más importantes del país.

    Del encuentro participaron intendentes, concejales, diputados y senadores que integran el espacio Hechos en la provincia de Buenos Aires, quienes se congregaron para intercambiar miradas sobre el contexto político y económico actual.

    Según se informó, la actividad también permitió fortalecer el diálogo interno del espacio y coordinar acciones conjuntas de cara a los próximos meses.

    Análisis del sector productivo y la situación provincial

    Durante la reunión, los dirigentes analizaron la actualidad del sector productivo y el impacto de las políticas económicas en la actividad agroindustrial.

    En ese marco, se abordó además la situación política de la provincia de Buenos Aires, con especial atención al vínculo entre los gobiernos locales y los distintos sectores productivos.

    Los participantes coincidieron en la importancia de acompañar al sector agroindustrial, considerado uno de los principales motores de la economía argentina.

    Definición de ejes legislativos y recorrido por la muestra

    Otro de los puntos abordados durante el encuentro fue la definición de los principales ejes de trabajo legislativo y territorial que el espacio buscará impulsar durante el primer semestre del año.

    Tras la reunión, los referentes recorrieron juntos la megamuestra agroindustrial y mantuvieron conversaciones con productores, empresarios y trabajadores vinculados al sector.

    Durante la visita también pudieron observar las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, tecnología y servicios vinculados al desarrollo del campo argentino.

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