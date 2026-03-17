Carlos Anías lideró el 1-2 pergaminense en El Panorámico

La premiación de Elite con los locales Carlos Anías y Juan Cintora en los primeros puestos.

El circuito El Panorámico volvió a ser escenario el domingo de una destacada jornada de ciclismo , en el marco de la segunda fecha del calendario 2026 del Club Ciclistas Unidos Pergamino . La actividad comenzó desde temprano y ofreció competencias en múltiples categorías, además del inicio del campeonato de mountain bike (MTB) -tres fechas en total-, una de las novedades, que se disputó en un óvalo interno al trazado principal.

La prueba central de Elite y Sub 23 cerró el programa con un buen espectáculo y dominio local. Carlos “Tito” Anías fue el más fuerte del pelotón y se quedó con la victoria, secundado por Juan Cintora , completando así un 1-2 para ciclistas de Pergamino. El tercer lugar fue para el arrecifeño Matías Quiroga ; seguido por Cristian Dentella (Chacabuco) y Matías Núñez (Colón), quienes completaron el Top 5.

Como es habitual, la jornada tuvo una nutrida grilla de competencias. En Máster A y B, Matías Lara (Los Toldos) se quedó con el primer puesto tras una sólida actuación. Lo escoltaron Emiliano Zancheta y Pablo Calvigione, mientras que Nicolás Tosco finalizó cuarto y Lucas Vera en el quinto lugar.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El ciclista local Carlos Anías fue el gran protagonista en el circuito El Panorámico, al imponerse en la prueba principal de las categorías Elite y Sub 23. La jornada, organizada por el Club Ciclistas Unidos Pergamino, correspondió a la segunda fecha del calendario 2026 y también marcó el inicio del campeonato de Mountain Bike, una de las novedades de la temporada. En la competencia central, Anías dominó el pelotón y se quedó con el primer puesto, seguido por Juan Cintora, logrando así un 1-2 para Pergamino. El podio lo completó el arrecifeño Matías Quiroga. El Top 5 lo cerraron Cristian Dentella (Chacabuco) y Matías Núñez (Colón), en una jornada que reunió a competidores de toda la región y ofreció un gran espectáculo deportivo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"

En Máster D , el dominio fue claramente pergaminense: Jorge Sánchez se adjudicó la victoria, seguido muy de cerca por Alberto Lluy , ambos representantes locales. El tercer puesto quedó en manos de Mario Juliano (Arequito), mientras que Carlos Saconi (Nogoyá) fue cuarto y Luis Ermini (Alcorta) terminó quinto.

La categoría Máster C tuvo como ganador al juninense Darío Pagliaricci, quien superó a José Tiberi (2°) y Marcos Pérez (3°). Más atrás se ubicaron Estrada en la cuarta posición e Iraldi en el quinto lugar.

En Menores de 45 años, Chibino se llevó el triunfo, seguido por Lucas Cardozo y Román Quiróz. Joaquín Acevedo ocupó el cuarto puesto, mientras que la quinta posición fue para Pisani y sexto se ubicó Lucas Vera.

Entre las Damas, la juninense Victoria Cassol fue la más destacada de la jornada al quedarse con el primer lugar. María Ríos terminó segunda y Carla Grillo tercera. Completaron la clasificación Patricia Romero (4°) y Mayra Lara (5°). Por su parte, en la categoría Máster E, Constantino se subió a lo más alto del podio, escoltado por José Blanco y Gilio.

Primera fecha de mountain bike

Una de las notas destacadas del día fue el inicio del campeonato de MTB (mountain bike), que se desarrolló en un circuito de tierra armado dentro del predio. La competencia, pactada a 30 minutos más dos vueltas, tuvo como vencedor al rojense Hernán Maldonado, que sumó 21 puntos para el campeonato en esta primera fecha. El segundo lugar fue para Mariano Couto (19 puntos), mientras que Esteban Cortada (17 puntos) finalizó tercero. Luego se ubicaron: 4° Raúl Coronel (15 pts), 5° Tomás Jurado (13 pts), 6° Roberto Franco (11 pts), 7° José Franco (9 pts) y 8° Eduardo Ojeda (7 pts).

La próxima fecha del campeonato de MTB se disputará el 19 de abril, dando continuidad a un certamen que promete seguir creciendo en convocatoria y nivel. Con un marco positivo y carreras en todas las categorías, Pergamino volvió a vivir una fiesta del ciclismo, consolidando al circuito El Panorámico como un punto de referencia para la actividad en la región.