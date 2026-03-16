San Nicolás: La actividad metalúrgica cayó 10% interanual y preocupa el impacto

En San Nicolás y la región están los ejemplos recientes de Leval y pymes del Parque Comirsa afectadas por una fuerte caída de la demanda.

La actividad metalúrgica registró una caída del 10% interanual durante el último relevamiento del sector, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). El retroceso, acompañado por una fuerte baja en la utilización de la capacidad instalada, genera preocupación en la ciudad de San Nicolás y toda la región industrial.

San Nicolás: Imputan a tres personas por transportar más de seis kilos de cocaína con destino a la región

El informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) expone un escenario complejo para el sector. Durante febrero, la producción metalúrgica registró una caída interanual del 10%, reflejando un retroceso generalizado en prácticamente todos los segmentos de la industria.

Además, en la comparación mensual, la actividad mostró una baja del 1,9% respecto de enero, consolidando una tendencia negativa que ya se observa desde comienzos de año.

Otro indicador que refleja la magnitud del problema es la utilización de la capacidad instalada. Según el relevamiento, este índice descendió hasta el 40,2%, convirtiéndose en el nivel más bajo registrado en los últimos cuatro años.

Los sectores metalúrgicos más afectados

El informe también detalla que la caída de la actividad impactó de manera transversal en los distintos subsectores metalúrgicos.

Entre los rubros más golpeados aparece la fundición, que registró una caída interanual del 15%. Le siguen los bienes de capital, con una retracción del 14,6%, y el sector de autopartes, que retrocedió un 12%.

También se observaron bajas importantes en equipamiento médico, con una caída del 11,6%, y en equipo eléctrico, que descendió 10,2%. En tanto, el rubro de otros productos de metal mostró una baja del 9,7%.

Por su parte, los sectores vinculados a carrocerías y remolques registraron un descenso del 4%, mientras que la maquinaria agrícola evidenció una caída más moderada, del 1,4%.

Preocupación por el empleo en San Nicolás y la región

El deterioro de la actividad industrial comienza a generar preocupación por su impacto en el empleo metalúrgico, especialmente en polos productivos como San Nicolás y el corredor industrial cercano.

En la región ya se registran señales de alerta en empresas y pymes vinculadas al sector. Entre los casos recientes aparecen situaciones como la de la firma Leval y otras pequeñas y medianas industrias radicadas en el Parque Industrial Comirsa, afectadas por la fuerte caída de la demanda.

En ese contexto, el presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que el sector atraviesa un momento crítico. “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”, señaló.

Además, remarcó que la fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente en la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas. Según indicó, esta situación incrementa la presión sobre la sostenibilidad del empleo en la industria metalúrgica.