Calor intenso y humedad en San Nicolás: prevén tormentas hacia la noche

El inicio de la semana se presenta con condiciones de calor y elevada humedad en el partido de San Nicolás , generando un ambiente pesado durante gran parte de la jornada.

El inicio de la semana se desarrolla con un marcado aumento de temperatura y elevados niveles de humedad en el partido de San Nicolás . Estas condiciones generan un ambiente pesado e inestable que, con el correr de las horas, podría derivar en lluvias y tormentas hacia el cierre de la jornada.

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Durante gran parte de este lunes el clima se presenta con altas temperaturas y una atmósfera cargada de humedad en las capas bajas. Esta combinación provoca una sensación térmica elevada y condiciones de inestabilidad que se mantienen sobre el norte de la provincia de Buenos Aires.

Aunque en un primer momento se esperaba la llegada de lluvias durante las primeras horas del día, las precipitaciones registran un retraso respecto de los pronósticos iniciales. En caso de producirse durante la jornada, se trataría de eventos aislados y de corta duración.

Según los reportes meteorológicos, un sistema de inestabilidad comenzó a formarse en el sector sur y centro de la provincia de Buenos Aires y avanza lentamente hacia el norte.

Este fenómeno interactúa con una masa de aire cálida, húmeda e inestable que se mantiene sobre el norte bonaerense, una combinación que favorece el desarrollo de tormentas en distintas localidades de la región.

La presencia de estas condiciones genera un escenario propicio para cambios en el tiempo a lo largo de las próximas horas.

Tormentas posibles durante la noche y madrugada

Para la tarde de este lunes se espera que la temperatura máxima supere los 32 grados, acompañada por altos valores de humedad relativa. Este contexto podría aumentar la inestabilidad atmosférica hacia el final del día.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, la probabilidad de lluvias y tormentas crecerá durante la noche, con algunos focos que podrían presentarse de manera puntual con mayor intensidad sobre el partido de San Nicolás.

Las previsiones indican además que el período con mayores chances de precipitaciones más generalizadas se ubicaría entre la madrugada y la mañana del martes 17, cuando el sistema de inestabilidad se posicione sobre la región.