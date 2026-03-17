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    • Ramallo: Papeleros mantienen el quite de colaboración y crece la tensión en la planta de Fiplasto

    En Ramallo el conflicto salarial del sector papelero se profundiza con nuevas medidas gremiales que impactan en la producción.

    17 de marzo de 2026 - 14:00
    La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos resolvió continuar con las medidas de fuerza en todo el país, una situación que también impacta en la actividad de la planta de Fiplasto de Ramallo.

    La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos resolvió continuar con las medidas de fuerza en todo el país, una situación que también impacta en la actividad de la planta de Fiplasto de Ramallo.

    metafm.com.ar

    El conflicto en la industria papelera suma un nuevo capítulo con la continuidad del quite de colaboración dispuesto por la federación nacional, una medida que ya comenzó a sentirse en la planta de Fiplasto en Ramallo y que podría escalar en los próximos días si no hay avances en la negociación paritaria.

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    Cómo afecta el quite de colaboración a la producción en Fiplasto

    La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en todo el país, incluyendo el esquema de trabajo a reglamento que reduce el ritmo habitual de las tareas.

    Esta modalidad comenzó a regir nuevamente desde el lunes a las 22 horas y replica lo ocurrido durante la semana pasada. En la práctica, implica que los trabajadores cumplen estrictamente con las normas establecidas, lo que genera una merma en la productividad y ralentiza los procesos industriales.

    En la planta de Fiplasto ubicada en Ramallo, el impacto ya es visible en la dinámica diaria, con menor volumen de producción y posibles demoras en la operatoria habitual.

    Paritarias estancadas y fuerte reclamo salarial del gremio

    El eje del conflicto radica en la negociación paritaria del sector, que por el momento no logra avances significativos. Desde el gremio que conduce José Ramón Luque denunciaron una “absoluta intransigencia” por parte de las cámaras empresariales.

    Según plantean desde la federación, los salarios del sector presentan un retraso crítico frente al avance de la inflación, lo que genera un creciente malestar entre los trabajadores.

    Este escenario tensiona aún más la relación entre las partes, en un contexto económico complejo donde la recomposición salarial se vuelve un punto central de la discusión.

    Posible endurecimiento del conflicto a partir del 25 de marzo

    Lejos de encaminarse hacia una solución, el conflicto podría escalar en los próximos días. La federación ya anticipó que, a partir del 25 de marzo, se profundizarán las medidas gremiales.

    Entre las acciones previstas, se destaca la decisión de detener toda máquina que no cumpla estrictamente con las normas de seguridad e higiene, lo que podría generar un impacto aún mayor en la producción.

    En este contexto, este miércoles está prevista una reunión clave entre representantes sindicales y las cámaras empresariales en el Ministerio de Trabajo, donde se intentará destrabar el conflicto y evitar una paralización más profunda de la actividad.

    La expectativa está puesta en ese encuentro, aunque por el momento el clima entre las partes se mantiene tenso y sin señales claras de acuerdo.

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