San Nicolás: El Concejo Deliberante aprobó una adecuación normativa para avanzar con la ampliación de Sidersa

En el marco de la sesión ordinaria celebrada el jueves pasado, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que introduce una modificación al Código Urbano Ambiental

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por mayoría una ordenanza que modifica el Código Urbano Ambiental local. La iniciativa busca adecuar la normativa municipal al régimen provincial de radicación industrial y permitir que continúe el trámite administrativo vinculado a la ampliación de la empresa Sidersa.

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Durante la sesión ordinaria realizada el jueves pasado, los concejales aprobaron un proyecto que establece la equivalencia normativa de la Zona Industrial 2 del Área Rural con las tipificaciones previstas en la legislación provincial sobre radicación industrial.

La modificación se alinea con lo dispuesto por la Ley 11.459 y su reglamentación, normativa que regula la instalación y funcionamiento de establecimientos industriales en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Concejo señalaron que esta adecuación normativa permitirá que el expediente continúe su curso administrativo ante los organismos provinciales competentes.

De esta manera se evita la paralización de una iniciativa vinculada al desarrollo productivo de la ciudad, que contempla inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo para vecinos de San Nicolás.

Debate y votación en el recinto

Durante el tratamiento del proyecto se destacó que la iniciativa cuenta con antecedentes técnicos y actuaciones presentadas ante organismos del gobierno bonaerense relacionados con el ordenamiento territorial y la planificación urbana.

En ese marco, distintos concejales remarcaron la importancia de acompañar proyectos productivos que promuevan la inversión y el empleo en la ciudad. La ordenanza fue finalmente aprobada por mayoría, con el voto negativo del bloque Fuerza Patria.