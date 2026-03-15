domingo 15 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: El Concejo Deliberante aprobó una adecuación normativa para avanzar con la ampliación de Sidersa

    En San Nicolás la medida modifica el Código Urbano Ambiental para adecuarlo al régimen provincial de radicación industrial.

    15 de marzo de 2026 - 14:30
    En el marco de la sesión ordinaria celebrada el jueves pasado, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que introduce una modificación al Código Urbano Ambiental

    En el marco de la sesión ordinaria celebrada el jueves pasado, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que introduce una modificación al Código Urbano Ambiental

    Radio Libertad

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por mayoría una ordenanza que modifica el Código Urbano Ambiental local. La iniciativa busca adecuar la normativa municipal al régimen provincial de radicación industrial y permitir que continúe el trámite administrativo vinculado a la ampliación de la empresa Sidersa.

    Lee además
    Las casas de electrodomésticos que operan en San Nicolás atraviesan una difícil situación no solo por la caída de ventas, sino también por el crecimiento de la morosidad en el pago de cuotas por compras con financiamiento propio.

    San Nicolás: Más deuda y menos consumo, sube la morosidad en electrodomésticos
    Manuel y Santiago Passaglia recibieron en Expoagro a intendentes, concejales, diputados y senadores que integran el espacio político Hechos en la provincia de Buenos Aires.

    San Nicolás: Dirigentes del espacio Hechos se reunieron en Expoagro junto a Manuel y Santiago Passaglia

    Adecuación del Código Urbano Ambiental

    Durante la sesión ordinaria realizada el jueves pasado, los concejales aprobaron un proyecto que establece la equivalencia normativa de la Zona Industrial 2 del Área Rural con las tipificaciones previstas en la legislación provincial sobre radicación industrial.

    La modificación se alinea con lo dispuesto por la Ley 11.459 y su reglamentación, normativa que regula la instalación y funcionamiento de establecimientos industriales en la provincia de Buenos Aires.

    Continuidad del proyecto de ampliación de Sidersa

    Desde el Concejo señalaron que esta adecuación normativa permitirá que el expediente continúe su curso administrativo ante los organismos provinciales competentes.

    De esta manera se evita la paralización de una iniciativa vinculada al desarrollo productivo de la ciudad, que contempla inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo para vecinos de San Nicolás.

    Debate y votación en el recinto

    Durante el tratamiento del proyecto se destacó que la iniciativa cuenta con antecedentes técnicos y actuaciones presentadas ante organismos del gobierno bonaerense relacionados con el ordenamiento territorial y la planificación urbana.

    En ese marco, distintos concejales remarcaron la importancia de acompañar proyectos productivos que promuevan la inversión y el empleo en la ciudad. La ordenanza fue finalmente aprobada por mayoría, con el voto negativo del bloque Fuerza Patria.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Más deuda y menos consumo, sube la morosidad en electrodomésticos

    San Nicolás: Dirigentes del espacio Hechos se reunieron en Expoagro junto a Manuel y Santiago Passaglia

    Expoagro volvió a mostrar el potencial global del campo argentino

    San Nicolás: Prestadores y farmacias reclaman a PAMI por atrasos y aranceles desactualizados

    San Nicolás: Cattoni destacó el avance de SIDERSA + y afirmó que la planta será la más moderna del mundo

    Ramallo: Preocupación por la fuerte caída de la actividad en el Parque Industrial Comirsa

    San Nicolás: Ternium entregó los premios a la innovación agroindustrial en Expoagro 2026

    San Nicolás: Detuvieron a dos hombres en Expoagro por reiterados robos, secuestraron camionetas

    Expoagro 2026: en San Nicolás se realizó el remate de hacienda más grande del mundo

    San Nicolás: Empresas chinas desembarcan en Expoagro 2026 para vender repuestos y maquinaria agrícola

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las casas de electrodomésticos que operan en San Nicolás atraviesan una difícil situación no solo por la caída de ventas, sino también por el crecimiento de la morosidad en el pago de cuotas por compras con financiamiento propio.

    San Nicolás: Más deuda y menos consumo, sube la morosidad en electrodomésticos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La IA está redefiniendo el sector asegurador en 2026, con una implementación que creció un 87% en el último año.

    La inteligencia artificial acelera su expansión en el seguro: las implementaciones crecieron un 87% en 2025
    Para la astrología, hay fenómenos que podrían explicar por qué muchas personas sienten más cansancio mental o emocional de lo habitual.

    ¿Mes raro y agotador? Por qué muchas personas están sintiendo cansancio en marzo, según la astrología

    Las casas de electrodomésticos que operan en San Nicolás atraviesan una difícil situación no solo por la caída de ventas, sino también por el crecimiento de la morosidad en el pago de cuotas por compras con financiamiento propio.

    San Nicolás: Más deuda y menos consumo, sube la morosidad en electrodomésticos

    Los vigentes campeones mundiales de Tango Pista, Rosana Porres y Gustavo Ippolito, visitarán la ciudad de San Pedro el sábado 25 de abril para encabezar una jornada dedicada a la danza rioplatense.

    Llegan a San Pedro los campeones mundiales de Tango Pista Rosana Porres y Gustavo Ippolito

    Los trabajadores aplicaron un quite de colaboración y trabajo a reglamento en el marco de la negociación paritaria del sector.

    Trabajadores de Fiplasto en Ramallo levantaron una semana de protestas por el conflicto paritario