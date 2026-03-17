San Nicolás: Imputan a tres personas por transportar más de seis kilos de cocaína con destino a la región

La droga fue hallada en la terminal de ómnibus de Rosario. Estaba envuelta en globos de piñata, dentro de la mochila de una mujer que había viajado allí desde Salta. La droga tenía como destino su comercialización en San Nicolás, Villa Constitución, Elortondo y Colón.

Tres personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína , tras el secuestro de más de seis kilos en la terminal de ómnibus de Rosario . La investigación reveló que la droga tenía como destino distintas ciudades, una de ellas la ciudad de San Nicolás , norte bonaerense y sur de Santa Fe.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, los imputados conformaban una estructura que trasladaba estupefacientes desde la provincia de Salta hacia distintas localidades, utilizando micros de larga distancia para evitar controles.

La maniobra quedó al descubierto cuando una mujer fue detenida en la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” de Rosario con una mochila que contenía más de seis kilos de cocaína, distribuidos en paquetes tipo “ladrillo” y ocultos dentro de globos de piñata.

Según la hipótesis fiscal, la sustancia iba a ser comercializada en ciudades como San Nicolás, Villa Constitución, Elortondo y Colón, lo que evidencia el alcance regional de la red.

El rol clave desde una cárcel federal

Uno de los puntos más relevantes del caso es que la organización habría sido coordinada desde el interior del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde se encuentra detenido uno de los imputados.

De acuerdo a los fiscales, el hombre dirigía las operaciones, daba instrucciones precisas sobre el traslado de la droga y mantenía comunicación constante con la mujer detenida, indicándole incluso cómo adquirir teléfonos y chips a nombre de terceros para evitar ser detectados.

Además, otro de los acusados, padre del presunto líder, colaboraba en la administración del dinero proveniente de la actividad ilícita.

Investigación y medidas judiciales

La causa se inició en septiembre de 2025 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el traslado de droga desde Salta hacia el sur santafesino. A partir de allí, se desplegaron tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimientos y allanamientos.

El procedimiento que permitió el secuestro de la droga fue realizado el 4 de marzo en Rosario, con la intervención de fuerzas federales como Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Los tres principales imputados fueron acusados de coautoría en el delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte y comercialización, agravado por la participación de tres o más personas, y quedaron con prisión preventiva por 120 días. En paralelo, otro involucrado fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y recuperó la libertad bajo condiciones.