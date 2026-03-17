miércoles 18 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Con vistas a la Feria Potenciate, está abierta la inscripción de emprendedores de Pergamino

    La edición número 11 de la Feria Potenciate se realizará el 11 y 12 de abril en el Parque España. El cupo es limitado.

    17 de marzo de 2026 - 14:18
    El evento tendrá lugar el fin de semana del 11 y 12 de abril en el Parque España.

    El evento tendrá lugar el fin de semana del 11 y 12 de abril en el Parque España.

    PERGAMINO AL DIA

    Los días 11 y 12 de abril, en Parque España se llevará a cabo la undécima edición de la Feria Potenciate y los organizadores del evento lanzaron la inscripción para quienes deseen participar como emprendedores. Es importante destacar que los cupos son limitados.

    Lee además
    Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal de AFA
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    Los interesados en obtener más información o inscribirse pueden enviar un mensaje al siguiente número de Whatsapp: 2477-501409.

    Surgido en pandemia

    El Potenciate es un Programa surgido en la pandemia, que involucró al principio a la Dirección de Juventud y a la Secretaría de Producción. En la primera etapa del Programa se generó contenido para capacitar, virtualmente, a las personas que estaban emprendiendo algo de manera independiente.

    Con el retorno de la presencialidad tras el confinamiento por Covid, se dio paso a la feria que, desde su creación, se realiza en el Parque España.

    El evento va creciendo edición tras edición, siempre con el objetivo de generar un vínculo de comercialización entre los vecinos y quienes ya tienen una pequeña empresa o emprendimiento. La propuesta, ahora dependiente de la Dirección de Empleo, continúa vigente gracias al empuje de los emprendedores, de sus organizadores y el amplio apoyo de los vecinos y se ha convertido en una propuesta autosustentable.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal de AFA

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    Carlos Anías lideró el 1-2 pergaminense en El Panorámico

    Avanza la obra de cordón cuneta en el Barrio Solares III Scalabrini

    Llegó la lluvia a Pergamino tras una jornada sofocante

    Uber llegó, y Pergamino necesita reglas claras: un proyecto quiere cambiar eso

    Cora Tulliani anuncia un concierto íntimo junto al guitarrista Mariano Delgado

    Robo de cables en ruta 8 dejó otra vez sin luz al barrio Aeroclub y preocupa a los vecinos

    Pergamino sumó podios y destacadas actuaciones en el Desafío de la Ribera

    Estafas: alertan por correos que simulan ser de Arca y piden datos para renovar la clave fiscal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    Por Lucía Armanino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal de AFA
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Un mural homenaje a Juan María Traverso comenzó a tomar forma en el Paseo de la Estación de Villa Ramallo, donde el artista plástico Gabriel Griffa se encuentra realizando las últimas pinceladas de la obra dedicada al histórico piloto del automovilismo argentino.

    Villa Ramallo: El rostro de Traverso ya se luce en un mural que emociona

    El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

    San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores