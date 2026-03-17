Con vistas a la Feria Potenciate, está abierta la inscripción de emprendedores de Pergamino

El evento tendrá lugar el fin de semana del 11 y 12 de abril en el Parque España. PERGAMINO AL DIA

Los días 11 y 12 de abril, en Parque España se llevará a cabo la undécima edición de la Feria Potenciate y los organizadores del evento lanzaron la inscripción para quienes deseen participar como emprendedores. Es importante destacar que los cupos son limitados.

Los interesados en obtener más información o inscribirse pueden enviar un mensaje al siguiente número de Whatsapp: 2477-501409.

Surgido en pandemia El Potenciate es un Programa surgido en la pandemia, que involucró al principio a la Dirección de Juventud y a la Secretaría de Producción. En la primera etapa del Programa se generó contenido para capacitar, virtualmente, a las personas que estaban emprendiendo algo de manera independiente.

Con el retorno de la presencialidad tras el confinamiento por Covid, se dio paso a la feria que, desde su creación, se realiza en el Parque España.

El evento va creciendo edición tras edición, siempre con el objetivo de generar un vínculo de comercialización entre los vecinos y quienes ya tienen una pequeña empresa o emprendimiento. La propuesta, ahora dependiente de la Dirección de Empleo, continúa vigente gracias al empuje de los emprendedores, de sus organizadores y el amplio apoyo de los vecinos y se ha convertido en una propuesta autosustentable.

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