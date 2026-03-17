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    • San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores

    El programa social busca que jóvenes de San Pedro accedan a actividades deportivas que promueven inclusión, salud y valores comunitarios.

    17 de marzo de 2026 - 16:09
    El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

    El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

    notisanpedro.info

    El programa Envión Canaletas pondrá en marcha un nuevo ciclo de actividades deportivas y recreativas en el Club Pescadores y Náutica San Pedro, en el marco de una articulación con la Municipalidad. La iniciativa busca fortalecer la inclusión social y promover hábitos saludables entre jóvenes de la comunidad.

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    Articulación entre el Estado y el deporte local

    La propuesta surge a partir de un acuerdo impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, que apunta a generar espacios de contención y crecimiento para los jóvenes. En este sentido, la articulación con una institución histórica como el Club Pescadores permite ampliar el acceso a instalaciones deportivas de calidad y fomentar la participación activa.

    Durante los próximos meses, los y las participantes del programa podrán desarrollar sus clases de educación física en distintos sectores del predio, aprovechando no solo la infraestructura sino también el entorno natural que ofrece el lugar.

    Actividades deportivas como herramienta de inclusión social

    El proyecto tiene como eje central al deporte como herramienta de transformación social. A través de disciplinas como el beach volley y otras prácticas recreativas, se busca incentivar la actividad física, mejorar la salud integral y generar hábitos positivos en los jóvenes.

    Además, las actividades estarán coordinadas de manera conjunta por profesores especializados y el equipo técnico del programa Envión, garantizando un acompañamiento integral que contemple tanto lo físico como lo emocional.

    Formación en valores y fortalecimiento comunitario

    Desde la organización destacaron que estas iniciativas no solo promueven el bienestar físico, sino que también contribuyen a la formación en valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la cooperación.

    Asimismo, el uso de los espacios del Club Pescadores favorece el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, brindando a los es herramientas para su desarrollo personal y social. Este tipo de acciones refuerzan el rol del Estado en la generación de oportunidades y consolidan redes de integración en el territorio.

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