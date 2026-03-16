Pergamino sumó podios y destacadas actuaciones en el Desafío de la Ribera

Nadadores de Pergamino tuvieron una actuación destacada en la primera edición del Desafío de la Ribera, la competencia de aguas abiertas organizada por la subcomisión de natación del club Regatas de San Nicolás, que se disputó el domingo con pruebas de 8 y 3 kilómetros.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Ocho nadadores de Pergamino participaron del Desafío de la Ribera disputado en San Nicolás, con buenos resultados y varios podios. El mejor ubicado fue Emanuel Cottet, quien terminó 16° en la general de los 8 km y segundo en la categoría 40-44 años. También se destacaron Eduardo Calandri (3° en 65-69), Julia Fachile (2° en 30-34) y Natalia Gil González, que ganó la categoría 55-59. La prueba principal de 8 kilómetros fue ganada por Gonzalo Guidi. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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