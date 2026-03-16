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    • Pergamino sumó podios y destacadas actuaciones en el Desafío de la Ribera

    Ocho nadadores pergaminenses compitieron en esta prueba de aguas abiertas en San Nicolás, con Emanuel Cottet como mejor ubicado en los 8K y varios podios.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de marzo de 2026 - 16:16
    Emanuel Cottet, Julia Fachile, Eduardo Calandri. Oscar Pujol, Karen Ferreri, Natalia Gil y Laura Jalil.

    Emanuel Cottet, Julia Fachile, Eduardo Calandri. Oscar Pujol, Karen Ferreri, Natalia Gil y Laura Jalil.

    NADADORES DE PERGAMINO

    Nadadores de Pergamino tuvieron una actuación destacada en la primera edición del Desafío de la Ribera, la competencia de aguas abiertas organizada por la subcomisión de natación del club Regatas de San Nicolás, que se disputó el domingo con pruebas de 8 y 3 kilómetros.

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    Emanuel Cottet, el mejor pergaminense

    El más destacado entre los pergaminenses fue Emanuel Cottet (Club Gimnasia y Esgrima), quien completó los 8K en 1h. 26m. 38s, ocupando el 16° puesto en la general y logrando el segundo lugar en la categoría 40-44 años.

    Oscar Pujol (Pergamino Natación) finalizó 33° en la general con un tiempo de 1h. 33m. 06s, alcanzando el cuarto puesto en la categoría 50-54 años. Por su parte, Eduardo Calandri (Club Gimnasia y Esgrima) fue 76° en la general con 1h. 40m. 15s, logrando el tercer lugar en su categoría 65-69 años, mostrando experiencia y solidez.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Ocho nadadores de Pergamino participaron del Desafío de la Ribera disputado en San Nicolás, con buenos resultados y varios podios. El mejor ubicado fue Emanuel Cottet, quien terminó 16° en la general de los 8 km y segundo en la categoría 40-44 años. También se destacaron Eduardo Calandri (3° en 65-69), Julia Fachile (2° en 30-34) y Natalia Gil González, que ganó la categoría 55-59. La prueba principal de 8 kilómetros fue ganada por Gonzalo Guidi. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    Buenas actuaciones femeninas

    Entre las mujeres, Julia Fachile (Club Gimnasia y Esgrima) fue 63° en la general con un tiempo de 1h. 37m. 46s, alcanzando el segundo lugar en la categoría 30-34 años. Laura Jalil (Pergamino Natación) se ubicó 84° con 1h. 41m. 00s, quedando cuarta en 50-54 años, mientras que Karen Ferreri (Pergamino Natación) terminó 102° con 1h. 44m. 35s, ocupando el quinto puesto en la misma categoría. Por su parte, Natalia Gil González (Pergamino Natación) se coronó primera en 55-59 años, llegando 87° en la general con un tiempo de 1h. 41m. 31s.

    Y en la prueba de 3 kilómetros, Mariana Orlando Romero (Pergamino Natación) se quedó con el tercer puesto en la categoría 25-29 años, completando el recorrido en 52m. 28s. y ubicándose 53° en la general.

    Gonzalo Guidi, el ganador

    La competencia principal de 8 kilómetros fue ganada por Gonzalo Guidi (Arroyo Seco) con 1h. 16m, mientras que la primera mujer en arribar fue Mai Azul Roldán (Ferro Carril Oeste) en 1h. 20m. El estreno del Desafío de la Ribera marcó un hito en la natación de San Nicolás, con una gran participación de nadadores locales y regionales, y los representantes de Pergamino demostraron que están listos para seguir dejando su marca en futuras competencias de aguas abiertas.

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