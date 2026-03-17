San Nicolás: Santiago Passaglia recorrió obras y destacó el avance del plan de pavimentación

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, informó a través de sus redes sociales que el Plan de Pavimentación continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad y que ya son más de 80 barrios los que fueron alcanzados por las obras.

El intendente de San Nicolás , Santiago Passaglia , recorrió este lunes las obras de pavimentación que se ejecutan en barrio California y destacó el avance sostenido del programa municipal, que según informó ya impactó en más de 80 barrios, mejorando la circulación y la infraestructura urbana.

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En el marco de una recorrida por el barrio California, el jefe comunal supervisó los trabajos en ejecución y señaló que las tareas forman parte de una planificación integral que busca ampliar la red vial en distintos puntos de la ciudad.

Las obras incluyen la construcción de nuevas cuadras de pavimento, lo que permitirá optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones para vecinos y servicios esenciales. Desde el municipio remarcaron que los trabajos continúan a buen ritmo y forman parte de una intervención sostenida en el territorio.

A través de sus redes sociales, Passaglia destacó que el Plan de Pavimentación ya transformó la infraestructura en más de 80 barrios de San Nicolás, consolidándose como uno de los ejes centrales de la gestión en materia de obra pública.

“Más obras, más barrios que crecen. El Plan de Pavimentación sigue transformando San Nicolás. Ya son más de 80 barrios donde las calles cambiaron para siempre”, expresó el intendente, resaltando el impacto del programa en la vida cotidiana de los vecinos.

Infraestructura y crecimiento urbano en San Nicolás

Desde el gobierno local indicaron que el plan forma parte de una política de desarrollo urbano que apunta a acompañar el crecimiento de la ciudad, con mejoras concretas en accesibilidad, conectividad y calidad de vida.

El programa de pavimentación se complementa con otras intervenciones en infraestructura que buscan consolidar el desarrollo de los barrios y garantizar mejores condiciones de circulación, tanto para vehículos como para peatones.