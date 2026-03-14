Expoagro volvió a mostrar el potencial global del campo argentino

La organización de Expoagro informó que a lo largo de la edición 2026 ingresaron 250.000 personas.

Expoagro volvió a confirmar en su edición aniversario que se ha transformado en mucho más que una exposición agropecuaria: hoy es un verdadero punto de encuentro estratégico donde confluyen producción, tecnología, financiamiento, política y negocios, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector agroindustrial argentino.

La música de San Pedro se presentó en el Tecnódromo de Expoagro 2026 con San Pedro Country Music Festival

Durante cuatro jornadas intensas realizadas en el predio ferial y autódromo de San Nicolás , la megamuestra reunió a empresas, productores, entidades financieras, organismos públicos y delegaciones internacionales que llegaron para conocer de cerca el potencial productivo del país. El resultado fue contundente: más de 250.000 visitantes recorrieron la exposición, consolidando una vez más a Expoagro como el mayor evento agroindustrial a cielo abierto de la región.

La convocatoria no solo evidenció el peso del campo en la economía nacional, sino también su creciente proyección internacional. Representantes de embajadas, organismos diplomáticos y delegaciones de distintos países participaron activamente de la muestra, interesados en generar vínculos comerciales y explorar oportunidades de inversión en la cadena agroindustrial argentina. En total, hubo presencia de delegaciones de 24 países, lo que reafirma el posicionamiento global del evento.

Expoagro se consolidó con el tiempo como la llamada “Capital Nacional de los Agronegocios”, un espacio donde confluyen las principales innovaciones tecnológicas y las tendencias que marcan el rumbo del sector productivo. Allí se presentan nuevas maquinarias agrícolas, avances en genética vegetal, herramientas digitales aplicadas al agro y soluciones financieras diseñadas para acompañar el crecimiento del productor.

En este contexto, la muestra funciona como una verdadera plataforma de lanzamiento de tecnologías y estrategias productivas que luego se trasladan al campo argentino. La dinámica de demostraciones a campo, junto con los espacios de capacitación y los auditorios técnicos, permiten que productores y especialistas intercambien experiencias y conocimientos en tiempo real.

Además del componente tecnológico, Expoagro se ha transformado en un ámbito privilegiado para el desarrollo de negocios. Empresas de distintos segmentos del agro aprovechan la oportunidad para presentar productos, concretar acuerdos comerciales y fortalecer relaciones con clientes y proveedores.

En ese sentido, desde el sector empresarial destacan el valor estratégico de la exposición como punto de contacto directo con los productores. Sebastián Figueroa, CEO y presidente de una de las compañías presentes, destacó que “Expoagro representa el ámbito ideal para dialogar con los clientes del agro y acompañar su evolución con tecnologías que impulsan la productividad”, resaltando además el importante volumen de operaciones que se concretan durante la muestra.

Un termómetro del campo argentino

A lo largo de los años, Expoagro se ha convertido también en un verdadero termómetro de la realidad del campo argentino. Allí se expresan las preocupaciones del sector, se analizan los desafíos productivos y se discuten políticas públicas vinculadas al desarrollo agroindustrial.

En cada edición participan funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y representantes de entidades del agro, quienes utilizan el escenario de la muestra para debatir temas clave como la presión impositiva, el acceso al financiamiento, la infraestructura logística o la apertura de mercados internacionales.

La agenda política y económica del país encuentra en Expoagro un espacio de diálogo que trasciende la exposición comercial y se proyecta hacia la definición de políticas para el sector.

Innovación, negocios y federalismo productivo

Otro de los rasgos distintivos de la muestra es su carácter federal. Empresas, productores y organizaciones de todo el país participaron activamente de la exposición, generando un intercambio que refleja la diversidad productiva de la Argentina.

Las rondas de negocios internacionales, los remates ganaderos, las presentaciones de programas de financiamiento y las actividades técnicas se suman a un amplio abanico de propuestas que posicionan a Expoagro como una plataforma integral para la agroindustria.

En ese sentido, el evento no solo exhibe maquinaria o insumos, sino que representa un verdadero ecosistema de innovación donde confluyen startups tecnológicas, empresas consolidadas, entidades financieras y organismos de investigación.

Un evento que trasciende el agro

A veinte años de su creación, Expoagro ha logrado trascender las fronteras del propio sector agropecuario. La magnitud del evento y su impacto económico lo han convertido en una referencia para la industria, el comercio, el sistema financiero y el desarrollo territorial.

Cada edición reafirma el rol estratégico del campo argentino como motor de crecimiento económico, generación de divisas y desarrollo tecnológico.

En un contexto global marcado por la creciente demanda de alimentos, energía y soluciones productivas sustentables, el agro argentino vuelve a mostrar en Expoagro su enorme capacidad de innovación y su potencial para posicionarse como uno de los grandes protagonistas del escenario agroindustrial mundial.