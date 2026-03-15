San Nicolás: Más deuda y menos consumo, sube la morosidad en electrodomésticos

Las casas de electrodomésticos que operan en San Nicolás atraviesan una difícil situación no solo por la caída de ventas, sino también por el crecimiento de la morosidad en el pago de cuotas por compras con financiamiento propio.

La morosidad en el pago de cuotas por compras de electrodomésticos registra un fuerte incremento en la ciudad de San Nicolás y ya supera el 30%, según referentes del sector comercial. El fenómeno se vincula con la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y el uso creciente de tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos.

San Nicolás: Dirigentes del espacio Hechos se reunieron en Expoagro junto a Manuel y Santiago Passaglia

San Nicolás: El Concejo Deliberante aprobó una adecuación normativa para avanzar con la ampliación de Sidersa

Las casas de electrodomésticos de San Nicolás atraviesan un escenario complejo marcado por la caída de ventas y el incremento de la mora en las operaciones financiadas directamente por los comercios.

Responsables de locales del rubro indicaron que el atraso en los pagos comenzó a evidenciarse a principios de 2025 y se profundizó con el paso de los meses. Actualmente, estiman que alrededor del 30% de los clientes que compraron productos en cuotas presentan dificultades para cumplir con los pagos mensuales.

Desde el sector explican que la situación responde principalmente al deterioro del poder adquisitivo y al creciente nivel de endeudamiento de muchas familias.

Menor uso de tarjetas y más deuda en los hogares

Los comerciantes también advierten que el uso de tarjetas de crédito se redujo en las compras de bienes durables. En muchos casos, los consumidores destinan ese financiamiento a cubrir gastos corrientes como alimentos, servicios o combustible.

Según señalaron gerentes de comercios locales, esta situación impacta directamente en el ritmo de ventas y en la cobranza de las cuotas.

“Diciembre fue muy bueno, enero se mantuvo en un nivel aceptable, pero febrero empezó a caer por una cuestión estacional y marzo viene muy tranquilo. Hay días buenos, pero la cobranza cuesta cada vez más”, explicó el responsable de una reconocida casa de electrodomésticos de la ciudad.

Un fenómeno que también se observa a nivel nacional

El incremento de la morosidad no es exclusivo del ámbito local. De acuerdo con relevamientos basados en datos del Banco Central, los créditos otorgados por casas de electrodomésticos registraron niveles de mora cercanos al 41% hacia fines de 2025.

Especialistas del sector financiero señalan que el aumento responde a varios factores combinados: el encarecimiento del crédito, el incremento de las tasas de interés y el mayor endeudamiento de las familias durante los últimos años.

En contraste, la morosidad en el sistema bancario tradicional se mantiene considerablemente más baja. Según los últimos datos disponibles, cerró el año en torno al 5,3% en promedio, aunque en el segmento de préstamos a familias alcanzó el 9,3%.

En este contexto, comerciantes del rubro consideran que la situación aún podría extenderse durante los próximos meses, mientras el consumo y el crédito atraviesan un período de transición en la economía argentina.