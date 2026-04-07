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    • San Nicolás: Leandro Ponte protagonizará un musical de tango en España

    El artista de San Nicolás encabezará “Tango Tirao” en Murcia, una ambiciosa producción con música en vivo, más de 20 artistas y una puesta de alto nivel.

    7 de abril de 2026 - 18:30
    El cantante nicoleño Leandro Ponte fue convocado para encabezar el musical de tango “Tango Tirao”, una ambiciosa producción que se presentará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia.

    El cantante nicoleño Leandro Ponte fue convocado para encabezar el musical de tango “Tango Tirao”, una ambiciosa producción que se presentará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia.

    El Informante

    El cantante de la ciudad de San Nicolás, Leandro Ponte, dará un paso clave en su carrera internacional al protagonizar el musical de tango “Tango Tirao”, que se presentará el próximo 19 de abril en Murcia, España. Se trata de una producción de gran escala que reúne música en vivo, actuación y danza en un mismo escenario.

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    El musical de tango que llega a España

    La obra se presentará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia. Ambientada en el Buenos Aires de la década del 40, la historia propone una trama romántica con enredos, humor y pasión dentro de un tradicional café porteño.

    Una producción internacional con música en vivo

    “Tango Tirao” cuenta con música del compositor español Julián Santos y libreto de Eugenio Santos, combinando tangos, milongas y boleros interpretados en vivo. La puesta incluirá una orquesta dirigida por Pedro Valero y la dirección escénica estará a cargo de Diego Carvajal.

    El talento de Leandro Ponte en un gran escenario

    El espectáculo reunirá a más de 20 artistas entre cantantes, actores y bailarines, en una propuesta que apuesta a la excelencia artística. Además, contará con una destacada puesta técnica con escenografía corpórea, tecnología de última generación y video mapping, posicionándose como uno de los grandes atractivos de la temporada en España.

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