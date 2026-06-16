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    • Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Obra estratégica para fortalecer el servicio y prevenir robos de cables

    Los programas de trabajos establecidos por la Cooperativa Eléctrica de Pergamino continúan en diferentes barrios.

    16 de junio de 2026 - 16:04
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y una obra clave en la ciudad.

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó adelante una importante intervención sobre la red de distribución eléctrica en el corredor de la Ruta Nacional N° 8 y calle Azcuénaga, con el objetivo de modernizar la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reforzar la seguridad de las instalaciones.

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    Los trabajos realizados

    Los trabajos fueron ejecutados por equipos técnicos especializados que desarrollaron complejas maniobras de soterramiento de un cable de media tensión que abastece a una amplia zona de la ciudad, una tarea que demandó una cuidadosa planificación operativa debido a la relevancia estratégica del tendido.

    En el marco de esta obra, además, se concretó el reemplazo del antiguo cableado de cobre por nuevos conductores de aluminio, una tecnología que ofrece mayores ventajas en términos de eficiencia, durabilidad y protección de la infraestructura.

    Plan integral y modernización

    El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, Lucio Tezón, destacó la importancia de esta intervención y explicó que forma parte de un plan integral de modernización de la red.

    “Este domingo nuestros equipos técnicos trabajaron intensamente en una obra fundamental para seguir fortaleciendo el sistema eléctrico de la ciudad. Se trata de una intervención estratégica que nos permite optimizar la distribución de energía y brindar un servicio cada vez más seguro y confiable para los vecinos”, señaló.

    Asimismo, remarcó que la sustitución del cableado responde también a la necesidad de enfrentar una problemática que afecta a numerosas localidades de la región: el robo y vandalismo sobre las instalaciones eléctricas.

    Nuevos cables para evitar robos

    “El reemplazo del tendido de cobre por cables de aluminio constituye una medida preventiva clave frente a los reiterados hechos de vandalismo y sustracción de materiales. Con esta decisión buscamos proteger la infraestructura crítica, reducir el riesgo de interrupciones y garantizar la continuidad del servicio”, afirmó Tezón.

    Desde la entidad destacaron que el soterramiento de las líneas aporta beneficios adicionales, ya que disminuye la exposición de las instalaciones a factores externos, mejora la seguridad operativa y reduce la necesidad de intervenciones de mantenimiento.

    La obra forma parte del proceso de actualización tecnológica que la Cooperativa viene impulsando en distintos sectores de Pergamino, con inversiones orientadas a fortalecer la red de distribución y responder a la creciente demanda energética de la comunidad.

    “Cada inversión que realizamos tiene un objetivo claro: ofrecer un suministro más estable, eficiente y seguro para todos los usuarios. Continuaremos avanzando con este tipo de obras, que son fundamentales para construir una red eléctrica moderna y preparada para los desafíos del futuro”, concluyó el presidente de la Cooperativa Eléctrica.

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