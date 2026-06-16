Gustavo Bassi revivirá una etapa del Dakar 2015 con la T7 Experience

El próximo sábado 20 de junio, Día de la Bandera, Pergamino será escenario de una propuesta inédita para los amantes de las motos y la aventura. Se trata de la T7 Experience , un evento organizado por Yamaha Pergamino Motos que buscará revivir parte del recorrido de la primera etapa del Rally Dakar 2015, aquella que atravesó caminos bonaerenses y que tuvo al pergaminense Gustavo Bassi como uno de sus protagonistas.

La iniciativa nació de la mano del propio Bassi, primer piloto de Pergamino en disputar el Rally Dakar , competencia que corrió en 2012, 2013 y 2015 . En 2013 logró completar la exigente prueba, mientras que en 2015 protagonizó una destacada actuación antes de verse obligado a abandonar por una lesión ligamentaria en la segunda etapa.

Revivir una etapa histórica

La génesis del evento está directamente relacionada con aquella primera etapa del Dakar 2015, cuyo tramo cronometrado se desarrolló entre Baradero y General Rojo, atravesando incluso sectores rurales del Partido de Pergamino.

"Vamos a revivir esta etapa porque Yamaha lanzó un modelo de moto, la Ténéré 700, que sale de la base de la moto del Dakar 2015", explicó Bassi durante una entrevista en el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1.

La experiencia estará reservada para usuarios de Yamaha Ténéré 700 y no tendrá carácter competitivo. “No es una carrera, es una experiencia, una travesía, una manera diferente de disfrutar la moto”, remarcó el piloto pergaminense.

Según detalló, la actividad comenzará a las 7:30 con la convocatoria de los participantes y luego se trasladarán hacia la zona cercana a San Pedro para iniciar el recorrido que recreará parte de aquella histórica etapa del Dakar.

El recuerdo imborrable de 2015

La propuesta también tiene una fuerte carga emocional para Bassi. Hace pocos días volvió a recorrer los caminos por los que transitó durante aquella edición del Dakar y las sensaciones afloraron inmediatamente. “Salí a hacer el recorrido con dos grados de temperatura y me sentí vivo de vuelta. Hacía mucho tiempo que no sentía eso arriba de una moto”, confesó.

La primera etapa de 2015 ocupa un lugar especial en su carrera deportiva. Ese día protagonizó una actuación sobresaliente. “Largamos con el número 120 y terminamos la especial en el puesto 32”, recordó.

Aquella performance le permitió partir en la segunda etapa entre los pilotos de punta. “Cuando estás adelante se larga de a dos. Ese día salí con el número 15, rodeado de pilotos oficiales. Yo decía: '¿Qué hago acá?'", contó entre risas.

Sin embargo, la ilusión duró poco. En la segunda jornada, entre Villa Carlos Paz y San Juan, sufrió una caída tras salirse del recorrido. A pesar de completar la etapa, en el vivac recibió la noticia menos esperada: una rotura de ligamentos lo obligaba a abandonar la competencia. Ese Dakar sería además el último que disputaría, ya que en 2016 una fractura previa a la carrera le impidió volver a competir.

Experiencia para disfrutar y aprender

La T7 Experience tendrá su punto de encuentro final en el predio de la Sociedad Rural de Pergamino, donde desde las 12:00 se desarrollará una amplia agenda de actividades abiertas al público.

Yamaha Argentina participará con su programa de pruebas de manejo y capacitación denominado YRA (Yamaha Riding Academy), que permitirá a los asistentes probar distintos modelos de la marca y recibir consejos de conducción segura. "Va a haber una escuela de manejo, instructores y pilotos que brindarán tips de conducción y seguridad. Queremos disfrutar la moto, pero también transmitir un mensaje sobre el uso responsable", señaló Bassi. Además, la Municipalidad de Pergamino acompañará la propuesta con una kermés deportiva y actividades recreativas para toda la familia.

La seguridad como mensaje central

Más allá del aspecto recreativo, uno de los principales objetivos del evento será promover la educación vial y la utilización de elementos de protección. Gustavo Bassi, quien desde hace años participa en campañas de concientización, insistió en la importancia del casco. "La gente tiene que entender que el casco no se usa para evitar una multa. Se usa para cuidarse. Yo tengo muchas cicatrices y gracias al casco hoy estamos acá charlando", afirmó.

El ex piloto también destacó la necesidad de fortalecer la educación vial desde edades tempranas. "Todos compartimos el mismo espacio: peatones, bicicletas, motos, autos y camiones. Tenemos que aprender a respetarnos y trabajar mucho con los más jóvenes", expresó.

Evento para toda la comunidad

La organización espera reunir a motociclistas de Pergamino y la región, aunque la invitación también está abierta a quienes simplemente quieran acercarse a conocer la propuesta. "Queremos que la gente venga a disfrutar, que pruebe motos, que aprenda y que pase un buen día en familia", resumió Bassi.

La actividad principal se desarrollará exclusivamente con unidades Yamaha Ténéré 700, aunque desde el mediodía cualquier interesado podrá participar de las pruebas de manejo organizadas por la marca, previa inscripción online.

A 11 años de aquella inolvidable actuación en el Dakar, Gustavo Bassi volverá a recorrer los mismos caminos. Esta vez no habrá cronómetros ni clasificación. Habrá recuerdos, pasión por las motos y la posibilidad de compartir con otros aficionados una experiencia inspirada en una de las páginas más importantes de su trayectoria deportiva.