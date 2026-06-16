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    • La Violeta: Mejoras integrales en el pueblo y obras de cordón cuneta

    La localidad de La Violeta está recibiendo mejoras importantes en la infraestructura urbana para mejorar sus calles y servicios.

    16 de junio de 2026 - 15:08
    Obras importantes en los pueblos del Partido de Pergamino

    La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Asuntos Rurales, puso en marcha una nueva obra de cordón cuneta en la localidad de La Violeta, una intervención que busca optimizar el escurrimiento del agua, mejorar la circulación y continuar fortaleciendo la infraestructura urbana del pueblo.

    Los trabajos se desarrollan en distintos sectores estratégicos de la localidad y forman parte del plan integral de obras públicas que el Municipio lleva adelante tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del Partido, con el objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad y elevar la calidad de vida de los vecinos.

    Obras en los pueblos

    La ejecución del cordón cuneta representa una mejora sustancial para el ordenamiento urbano, ya que permitirá canalizar de manera más eficiente el agua de lluvia, reduciendo anegamientos y evitando el deterioro prematuro de las calles.

    Además, la obra contribuirá a optimizar la circulación vehicular y peatonal, brindando mayor seguridad y accesibilidad a quienes transitan diariamente por la zona. Este tipo de intervenciones también favorece futuras mejoras de infraestructura, como la pavimentación de calles, la consolidación de desagües y la extensión de otros servicios esenciales.

    Mejoras permanentes

    Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura, orientada a acompañar el crecimiento y el desarrollo de cada una de las localidades del Partido de Pergamino.

    Con esta nueva obra en La Violeta, la gestión municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los pueblos del interior, impulsando proyectos que generan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y contribuyen al desarrollo equilibrado de todo el distrito.

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