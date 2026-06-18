18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Cada 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, promulgado por la ONU en el año 2016, a propuesta de la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA). El objetivo es crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no sólo al bienestar de la población mundial, sino también a la protección y preservación de los recursos que provienen de la tierra, para vivir en un planeta más sostenible.

Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

El término de gastronomía sostenible o sustentable fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, para darle apertura a todo lo relacionado a la diversidad natural para el consumo de alimentos que no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente y que ayude a cuidar al planeta.

Para que se generen las condiciones necesarias de un mundo verdaderamente sostenible, hacen falta mejoras y cambios relacionados con el ambiente, lo social y lo económico.

En tal sentido, será necesario una mejor manera de producir los alimentos, una transformación de la manera de pensar de la sociedad en general y un compromiso global de minimizar el impacto negativo que el consumo humano ha ocasionado sobre los recursos naturales que le proporcionan el sustento.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los principios en los que se basa la agricultura y la alimentación sostenible son los siguientes:

Mejorar la eficacia en el uso, conservación, protección y mejora de los recursos naturales, como elemento clave para la sostenibilidad de la agricultura.

Proteger y mejorar los medios de vida rurales para la equidad y el bienestar social.

Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas para una agricultura sostenible.

Aplicar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces para la sostenibilidad de la alimentación y la agricultura.

Los beneficios: salud, economía y el planeta

La gastronomía sostenible puede ser una salida positiva, contribuyendo a la protección y conservación de la biodiversidad, así como la posibilidad de que no se degraden los ecosistemas.

Otra de las ventajas proporcionadas por la gastronomía sostenible, radica en la salud y la buena nutrición para millones de personas en todo el mundo, las cuales se alimentan a base de productos químicos y procesados que, a la larga, son los causantes de tantas enfermedades y muertes.

De esta manera se contribuirá al logro de los objetivos del desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se estima la disminución de los niveles de desnutrición mediante el incremento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible, sobre todo, en los países más pobres. En este sentido, todas las naciones del mundo deben aunar esfuerzos, para que la gastronomía sostenible sea una realidad futura.

Fuente: 25 Digital.