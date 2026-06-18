jueves 18 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • 18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    La jornada busca sensibilizar a la población mundial sobre la necesidad de adoptar hábitos alimenticios más responsables.

    18 de junio de 2026 - 15:39
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    ABASTUR.

    Cada 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, promulgado por la ONU en el año 2016, a propuesta de la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA). El objetivo es crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no sólo al bienestar de la población mundial, sino también a la protección y preservación de los recursos que provienen de la tierra, para vivir en un planeta más sostenible.

    Lee además
    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    ¿En qué consiste la gastronomía sostenible o sustentable?

    El término de gastronomía sostenible o sustentable fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, para darle apertura a todo lo relacionado a la diversidad natural para el consumo de alimentos que no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente y que ayude a cuidar al planeta.

    Para que se generen las condiciones necesarias de un mundo verdaderamente sostenible, hacen falta mejoras y cambios relacionados con el ambiente, lo social y lo económico.

    En tal sentido, será necesario una mejor manera de producir los alimentos, una transformación de la manera de pensar de la sociedad en general y un compromiso global de minimizar el impacto negativo que el consumo humano ha ocasionado sobre los recursos naturales que le proporcionan el sustento.

    De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los principios en los que se basa la agricultura y la alimentación sostenible son los siguientes:

    • Mejorar la eficacia en el uso, conservación, protección y mejora de los recursos naturales, como elemento clave para la sostenibilidad de la agricultura.
    • Proteger y mejorar los medios de vida rurales para la equidad y el bienestar social.
    • Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas para una agricultura sostenible.
    • Aplicar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces para la sostenibilidad de la alimentación y la agricultura.

    Los beneficios: salud, economía y el planeta

    La gastronomía sostenible puede ser una salida positiva, contribuyendo a la protección y conservación de la biodiversidad, así como la posibilidad de que no se degraden los ecosistemas.

    Otra de las ventajas proporcionadas por la gastronomía sostenible, radica en la salud y la buena nutrición para millones de personas en todo el mundo, las cuales se alimentan a base de productos químicos y procesados que, a la larga, son los causantes de tantas enfermedades y muertes.

    De esta manera se contribuirá al logro de los objetivos del desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se estima la disminución de los niveles de desnutrición mediante el incremento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible, sobre todo, en los países más pobres. En este sentido, todas las naciones del mundo deben aunar esfuerzos, para que la gastronomía sostenible sea una realidad futura.

    Fuente: 25 Digital.

    Temas
    Seguí leyendo

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la formación técnica de estudiantes ramallenses.

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto