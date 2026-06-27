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    • Rico Zini sobre el cambio en la dirección de Hospitales: "Que sirva para resolver problemas urgentes"

    El senador pergaminense, Juan Manuel Rico Zini, alentó que puedan atenderse reclamos legítimos de profesionales de la salud.

    27 de junio de 2026 - 14:14
    Para Rico Zini la red hospitalaria tiene dificultades que deben atenderse”.

    Para Rico Zini "la red hospitalaria tiene dificultades que deben atenderse”.

    JUAN MANUEL RICO ZINI

    El senador provincial Juan Manuel Rico Zini se refirió al desplazamiento del director provincial de Hospitales y consideró que la decisión tomada por el ministro de Salud de reemplazar a Juan Riera tras varias semanas de tensión y críticas sobre el sistema sanitario provincial es “una clara señal de que la red hospitalaria tiene dificultades que deben atenderse”.

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    “El cambio se da en un contexto y aunque de manera pública el Gobierno provincial evita referirse a la crisis que atraviesan los hospitales, nadie puede desatender lo que plantean profesionales de distintas especialidades y la propia comunidad que sufre el deterioro de un sistema que está mal gestionado”, señaló el senador del PRO.

    En coincidencia con las apreciaciones del titular de su bloque, Pablo Petrecca- que había impulsado un pedido de informes para conocer en profundidad el estado de la red hospitalaria provincial a raíz de problemas ocurridos en Junín y 9 de Julio- Rico Zini sostuvo que “la decisión debe interpretarse en un contexto marcado por problemas estructurales en el manejo de la salud pública”.

    El senador pergaminense, autor del pedido de informes por las dificultades que atraviesan los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital San José de Pergamino planteó:“El corrimiento de Riera se da en un área estratégica que hace directamente a la dinámica de funcionamiento de los hospitales”.

    “Nadie puede desconocer que, más allá de cualquier posicionamiento ideológico, y cualquier restricción presupuestaria que pueda esgrimirse como argumento, hay problemas reales que afectan y ponen en riesgo la vida de los bonaerenses”, añadió al tiempo que alentó el deseo de que el nuevo funcionario pueda imprimirle a la gestión otra dinámica más receptiva que le permita “escuchar un reclamo urgente”.

    En el caso de Pergamino, recordó: “La problemática que describen entidades como la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría o la Asociación Médica de Pergamino respecto de las dificultades que atraviesan los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica, debe ser atendida porque no persigue otra intencionalidad más que la de preservar la operatividad de servicios sumamente sensibles y altamente valorados por su calidad”.

    Dos pedidos de informes del PRO

    Haciéndose eco de lo que sucede al interior del territorio bonaerense en materia sanitaria, desde el bloque de Senadores del PRO se presentaron dos iniciativas legislativas: por un lado, un pedido de informes para conocer el estado de la red provincial de hospitales; y por el otro el requerimiento de información respecto del funcionamiento de los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital San José. Ambas iniciativas deberán ser tratadas por el cuerpo. En paralelo, desde la presidencia del bloque se ha solicitado una audiencia con autoridades provinciales. “Esperemos que nos pueda ser concedida para plantear la problemática, escuchar y eventualmente ponernos a disposición si necesitan ayuda para poder resolverla”, concluyó.

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