Casting abierto en San Nicolás para una película independiente: buscan actores y personas sin experiencia

En una película, muchas veces un personaje nace antes de que alguien diga una línea: puede estar en una mirada, en una forma de caminar, en un gesto inesperado o en una energía difícil de explicar. Con esa premisa, la productora independiente Después del Horizonte realizará un casting abierto y presencial para crear el elenco de su próxima película.

San Nicolás de los Arroyos será escenario de una nueva apuesta al cine independiente con identidad local. La productora Después del Horizonte realizará este domingo 10 de mayo un casting abierto para seleccionar el elenco de “Los días extraños”, una película basada en la novela de Julián Díaz que invita a participar tanto a actores como a personas sin experiencia frente a cámara.

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La convocatoria tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 10:00 en Aforo Teatro, ubicado en Alem 39, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Según explicaron desde la productora Después del Horizonte, no es necesario contar con experiencia actoral previa. La búsqueda está orientada a personas con presencia, rasgos particulares y ganas de animarse a participar de una producción audiovisual independiente.

El director Mateo Gatti señaló que el objetivo es encontrar “rostros interesantes, perfiles reales y personas con algo especial para aportar frente a cámara”.

De qué trata “Los días extraños”

La película está basada en la novela homónima del escritor Julián Díaz y presenta una historia de tono oscuro, urbano y psicológico.

El protagonista, Fernando, es un escritor atravesado por una crisis creativa y personal. A lo largo del relato, deberá enfrentarse a vínculos complejos, deseos contradictorios y una ciudad marcada por el misterio, la violencia y las tentaciones.

La trama explora el contraste entre lo conocido y lo desconocido, construyendo un universo narrativo donde cada encuentro puede transformarse en una oportunidad, una amenaza o una revelación.

Qué perfiles buscan y cómo participar del casting

El casting no requiere inscripción previa. Las personas interesadas solo deberán presentarse en el lugar con un texto o monólogo breve de entre ocho y diez renglones para interpretar frente a cámara.

Entre los personajes principales se encuentran Fernando (25 a 35 años), Olivia (25 a 35 años), Montes (40 a 70 años), Criollita (20 a 30 años), los Hermanos Cepeda (30 a 45 años), Sandra (50 a 75 años) y Dalma (11 a 20 años).

Además, la convocatoria servirá para conformar una base de datos de actores y participantes para futuras producciones audiovisuales.

Desde Después del Horizonte destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el cine regional y generar una comunidad de personas interesadas en el desarrollo de historias con identidad local.

“El cine también se construye desde el territorio, con las personas que se animan a acercarse, probar y formar parte de una historia colectiva”, concluyó Gatti.