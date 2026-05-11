lunes 11 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El transporte diario a San Nicolás supera los $28.000 semanales en algunos recorridos

    Tarifas actualizadas de mayo, trabajadores y estudiantes de San Nicolás que viajan todos los días en colectivo afrontan gastos semanales cada vez más elevados.

    11 de mayo de 2026 - 09:36
    Para muchos vecinos de las distintas localidades del Partido de San Nicolás que utilizan el colectivo como medio de transporte, viajar diariamente hacia la ciudad cabecera ya representa un gasto semanal que se acerca a los $29.000 en algunos trayectos.&nbsp;

    Para muchos vecinos de las distintas localidades del Partido de San Nicolás que utilizan el colectivo como medio de transporte, viajar diariamente hacia la ciudad cabecera ya representa un gasto semanal que se acerca a los $29.000 en algunos trayectos. 

    Lanoticia1.com

    Para muchos vecinos del Partido de San Nicolás, trasladarse diariamente en colectivo hacia la ciudad cabecera se convirtió en un gasto significativo. Con las tarifas vigentes desde mayo, quienes pagan boleto plano y realizan viajes de ida y vuelta de lunes a viernes pueden llegar a desembolsar cerca de $29.000 semanales.

    Lee además
    Clinica Centro de calle Pueyrredon

    El director de la Clínica Centro negó tener participación en la facturación a PAMI que investiga la Justicia
    Personal del Destacamento de La Tosquera encabezó este viernes un operativo de allanamiento en el marco de una investigación por un hecho de robo denunciado por una mujer de la zona.

    San Pedro: Recuperan media tonelada de leña robada tras un allanamiento positivo en La Tosquera

    Conesa y Erézcano encabezan los trayectos más costosos

    El recorrido más oneroso corresponde a quienes viajan desde Conesa y Erézcano hasta San Nicolás de los Arroyos. Actualmente, cada tramo cuesta $2.887,19, lo que implica un gasto semanal de $28.871,90 para quienes utilizan el servicio diez veces por semana.

    Este cálculo contempla únicamente a usuarios que abonan la tarifa completa con tarjeta SUBE, sin descuentos por beneficios sociales o educativos. Para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del transporte público, el costo representa una parte cada vez más importante del presupuesto mensual.

    General Rojo y La Emilia también sienten el impacto

    En General Rojo, el boleto tiene un valor de $2.254,39 por viaje, por lo que el gasto semanal asciende a $22.543,90 para quienes se trasladan de lunes a viernes. En tanto, los usuarios de La Emilia deben pagar $1.845,69 por tramo, alcanzando un desembolso semanal de $18.456,90.

    Más allá de las diferencias tarifarias entre localidades, el denominador común es la necesidad cotidiana de viajar hacia San Nicolás para cumplir con obligaciones laborales, educativas, médicas o administrativas.

    Cuánto aumentó el colectivo en un año

    La comparación con mayo de 2025 refleja con claridad el fuerte incremento del transporte público. Hace un año, el boleto entre San Nicolás y Conesa costaba $2.180,27; el trayecto desde General Rojo tenía una tarifa de $1.702,41; y desde La Emilia se abonaban $1.393,78.

    En términos semanales, el gasto para viajar desde Conesa y Erézcano pasó de unos $21.800 a casi $28.900. En General Rojo, subió de aproximadamente $17.000 a más de $22.500, mientras que en La Emilia aumentó de cerca de $13.900 a más de $18.400.

    Desde marzo de 2024, las tarifas del transporte urbano y suburbano del Partido de San Nicolás se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Pampeana informado por el Indec, un mecanismo que provoca ajustes mensuales y repercute de manera directa en el bolsillo de quienes dependen del colectivo todos los días.

    Temas
    Seguí leyendo

    El director de la Clínica Centro negó tener participación en la facturación a PAMI que investiga la Justicia

    San Pedro: Recuperan media tonelada de leña robada tras un allanamiento positivo en La Tosquera

    Casting abierto en San Nicolás para una película independiente: buscan actores y personas sin experiencia

    Sidersa acelera su mega obra en San Nicolás: ya avanzó 25% y emplea a 650 trabajadores

    San Nicolás: Realizarán una colecta solidaria de sangre y médula ósea

    Crece la instalación de GNC en San Nicolás: convertir un auto ya cuesta $1,4 millones

    San Nicolás: Empleados de comercio alertan por subocupación y caída de ventas

    San Nicolás: más de 40 mil usuarios podrían quedarse sin descuento en el gas

    San Nicolás: Licitación de rutas 9 y 188, el lunes se conocerán las empresas interesadas

    San Nicolás: El Ecoparque suma una megaestructura y busca consolidarse como un espacio único en el país

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Ministerio de Mujeres y Diversidad, a través de la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Zárate, informa sobre el avance en la organización del V Congreso “Políticas para la Igualdad.

    Zárate: la Casa de la Provincia de Buenos Aires será sede del V Congreso "Políticas para la Igualdad"
    En el Jardín de los Abrazos del servicio de Neonatología, se colocaron piezas de cerámica con los nombres de bebés que pasaron por la Neo de nuestro Hospital Municipal.

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal

    Se llevó a cabo una nueva edición del programa Sé Turista en tu Ciudad.

    Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

    La Casa de las Juventudes invita a participar del Taller de Inglés y Apoyo Escolar, una propuesta gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años, orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma de manera dinámica, accesible y acompañada.

    Baradero: Taller gratuito de inglés y apoyo escolar para adolescentes en la Casa de las Juventudes

    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 del Municipio de Ramallo y del Hospital José María Gomendio será tratada el próximo lunes 11 de mayo en una sesión especial del Concejo Deliberante que promete un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición. 

    Ramallo debate la rendición 2025 entre denuncias por falta de transparencia y una deuda millonaria