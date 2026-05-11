El transporte diario a San Nicolás supera los $28.000 semanales en algunos recorridos

Para muchos vecinos de las distintas localidades del Partido de San Nicolás que utilizan el colectivo como medio de transporte, viajar diariamente hacia la ciudad cabecera ya representa un gasto semanal que se acerca a los $29.000 en algunos trayectos.

Para muchos vecinos del Partido de San Nicolás , trasladarse diariamente en colectivo hacia la ciudad cabecera se convirtió en un gasto significativo. Con las tarifas vigentes desde mayo, quienes pagan boleto plano y realizan viajes de ida y vuelta de lunes a viernes pueden llegar a desembolsar cerca de $29.000 semanales.

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El recorrido más oneroso corresponde a quienes viajan desde Conesa y Erézcano hasta San Nicolás de los Arroyos. Actualmente, cada tramo cuesta $2.887,19, lo que implica un gasto semanal de $28.871,90 para quienes utilizan el servicio diez veces por semana.

Este cálculo contempla únicamente a usuarios que abonan la tarifa completa con tarjeta SUBE, sin descuentos por beneficios sociales o educativos. Para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del transporte público, el costo representa una parte cada vez más importante del presupuesto mensual.

En General Rojo, el boleto tiene un valor de $2.254,39 por viaje, por lo que el gasto semanal asciende a $22.543,90 para quienes se trasladan de lunes a viernes. En tanto, los usuarios de La Emilia deben pagar $1.845,69 por tramo, alcanzando un desembolso semanal de $18.456,90.

Más allá de las diferencias tarifarias entre localidades, el denominador común es la necesidad cotidiana de viajar hacia San Nicolás para cumplir con obligaciones laborales, educativas, médicas o administrativas.

Cuánto aumentó el colectivo en un año

La comparación con mayo de 2025 refleja con claridad el fuerte incremento del transporte público. Hace un año, el boleto entre San Nicolás y Conesa costaba $2.180,27; el trayecto desde General Rojo tenía una tarifa de $1.702,41; y desde La Emilia se abonaban $1.393,78.

En términos semanales, el gasto para viajar desde Conesa y Erézcano pasó de unos $21.800 a casi $28.900. En General Rojo, subió de aproximadamente $17.000 a más de $22.500, mientras que en La Emilia aumentó de cerca de $13.900 a más de $18.400.

Desde marzo de 2024, las tarifas del transporte urbano y suburbano del Partido de San Nicolás se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Pampeana informado por el Indec, un mecanismo que provoca ajustes mensuales y repercute de manera directa en el bolsillo de quienes dependen del colectivo todos los días.