San Nicolás: Comenzaron los despidos en una empresa de Comirsa y crece la preocupación por el empleo

La empresa Welding Alloys Argentina, ubicada en el Parque Industrial Comirsa, avanzó con una nueva reducción de personal en medio de un escenario marcado por la caída de la actividad productiva y la menor demanda en distintos sectores industriales.

La preocupación por el empleo industrial volvió a instalarse en la región tras conocerse una nueva tanda de despidos en una empresa radicada en el Parque Industrial Comirsa de la ciudad de San Nicolás . La firma notificó la desvinculación de ocho trabajadores metalúrgicos y profundizó un proceso de ajuste que ya había afectado a otras áreas de la compañía.

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La empresa, dedicada a brindar servicios y soluciones para industrias vinculadas a la siderurgia, la minería, el cemento y el sector agroindustrial, envió en los últimos días telegramas de despido a ocho operarios metalúrgicos.

La decisión se suma a una reducción previa de personal administrativo y técnico que había sido implementada meses atrás como parte de un proceso de reorganización interna frente a la caída de la actividad.

Según trascendió en el ámbito industrial, la firma viene enfrentando una disminución sostenida de la demanda desde hace aproximadamente dos años, situación que impactó directamente en los niveles de producción y en la necesidad de reestructurar su plantel laboral.

La caída de la demanda afecta a la actividad industrial

Fuentes vinculadas al sector señalaron que la baja en los pedidos y la menor actividad de industrias estratégicas han generado dificultades para numerosas empresas proveedoras de servicios industriales.

En este contexto, la compañía afectada habría visto reducida de manera significativa su carga de trabajo, obligándola a adoptar medidas para adecuar costos y sostener la operación.

La situación refleja además las dificultades que atraviesan distintos segmentos de la cadena productiva vinculada a la metalurgia, uno de los sectores más sensibles a las variaciones en la inversión y el nivel de actividad económica.

Preocupación por el empleo en el Parque Industrial Comirsa

Los despidos generan inquietud entre los trabajadores y sus familias, al tiempo que vuelven a poner en agenda la situación de algunas empresas instaladas en Comirsa que enfrentan un escenario desafiante.

Representantes del sector observan con preocupación la evolución del empleo industrial, especialmente en actividades relacionadas con la metalurgia, donde la caída de pedidos y la menor utilización de la capacidad instalada continúan condicionando la recuperación.

Mientras tanto, el caso se convierte en una nueva señal de alerta sobre la realidad que atraviesa parte del entramado productivo regional y sobre la necesidad de recuperar niveles de actividad que permitan sostener el empleo y la producción en uno de los polos industriales más importantes de la zona.