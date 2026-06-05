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    Quiénes ganaron la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026: los maestros heladeros que conquistaron al jurado

    La competencia Copa Argentina del Helado Artesanal reunió a ocho equipos de distintos puntos del país en La Rural.

    5 de junio de 2026 - 15:26
    La dupla ganadora de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026 fue la del equipo “Roble”, integrada por Verónica Díaz y Matías Jiménez.

    La dupla ganadora de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026 fue la del equipo “Roble”, integrada por Verónica Díaz y Matías Jiménez.

    NA

    El helado artesanal argentino volvió a mostrar su nivel de innovación con una competencia que funcionó como una verdadera vidriera de tendencias gastronómicas. La octava edición de la Copa Argentina del Helado Artesanal coronó a dos maestros heladeros bonaerenses que conquistaron al jurado con propuestas inspiradas en los sabores, aromas y colores del otoño.

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    La dupla ganadora fue la del equipo “Roble”, integrada por Verónica Díaz y Matías Jiménez, quienes se impusieron sobre otras siete parejas llegadas desde distintos puntos del país durante el certamen realizado en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Tecnología para Helados, Pastelería, Chocolatería, Confitería, Panificación y Food Service (FITHEP).

    El podio lo completaron el equipo “Litoral”, conformado por el correntino Jorge Reñero y la rosarina Angelina Astegiano, mientras que el tercer puesto quedó en manos de otra dupla bonaerense: César Villalba y Gabriel Formaro, representantes de “Elementos”.

    Más allá de la competencia, el evento dejó en evidencia algunas de las tendencias que hoy atraviesan al mundo del helado artesanal. Entre ellas se destacaron la incorporación de flores comestibles como hibiscus, frutas exóticas, ingredientes de estación y una búsqueda cada vez más marcada por combinar técnica, estética y experiencia sensorial.

    Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la competencia fue organizada por La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) junto con la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FTPSRCHPYA) reunió a ocho equipos integrados por maestras y maestros heladeros de distintas provincias, quienes debieron superar desafíos que pusieron a prueba creatividad, precisión técnica y capacidad de trabajo en equipo.

    Los sabores que conquistaron al jurado

    El equipo campeón desarrolló una propuesta conceptual inspirada en el otoño. Bajo el nombre “Roble”, la dupla buscó trasladar al helado una identidad vinculada a la naturaleza, los bosques y los frutos secos.

    Los ganadores combinaron conocimientos de pastelería, chocolatería y desarrollo técnico aplicado al helado artesanal para construir una propuesta que sobresalió tanto por sus sabores como por su presentación.

    Entre los aspectos más valorados por el jurado aparecieron:

    -Uso de ingredientes de estación.

    -Combinaciones innovadoras de sabores.

    -Presentaciones de alto impacto visual.

    -Equilibrio entre técnica y creatividad.

    -Incorporación de flores comestibles y frutas exóticas.

    La evaluación estuvo a cargo de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos el italiano Sergio Dondoli y el español Albert Roca, junto a referentes argentinos del sector.

    Cuáles fueron las pruebas de la Copa Argentina

    Los participantes tuvieron que resolver cuatro desafíos distintos durante las jornadas desarrolladas entre el 3 y el 4 de junio en La Rural.

    Las pruebas incluyeron la elaboración de una mono porción en vidrio, una torta helada, una bacha decorada y una instancia sorpresa tipo “Mystery Box”, donde los concursantes debían crear una propuesta original con ingredientes definidos por la organización.

    Cada elaboración fue evaluada por su sabor, textura, color, sensación de frío, higiene, originalidad, puesta en escena y trabajo en conjunto.

    Además del título principal, el certamen entregó reconocimientos especiales. El premio a la Innovación y Creatividad quedó también en manos del equipo ganador, mientras que el galardón al Mejor Helado fue para el equipo “Tiempo”. El reconocimiento al Trabajo en Equipo fue para “Pehuenches” y el Premio de la Prensa Gastronómica distinguió al equipo platense “En diagonal”.

    El cierre del evento también dejó una novedad importante para el sector: la designación del maestro heladero Héctor Emede como nuevo capitán de la Selección Argentina del Helado Artesanal, que tendrá la misión de preparar al equipo nacional para la Copa América del Helado Artesanal 2027 y la Gelato World Cup 2028.

    (NA)

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