lunes 26 de enero de 2026
    • San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    Se realizará el 12 de marzo en San Nicolás y reunirá a estudiantes de todo el país con foco en innovación, tecnología y formación profesional.

    26 de enero de 2026 - 09:32
    La Jornada Nacional de Jóvenes tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 14 horas en el Tecnódromo Mario Bragachini, en el marco de la megamuestra que se desarrollará en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

    portalagropecuario.com.ar

    Expoagro 2026 edición YPF Agro se hará en San Nicolás, volverá a poner a los jóvenes en el centro de la escena con una jornada nacional que reunirá a estudiantes, universidades e instituciones de todo el país, en un espacio pensado para el intercambio, la capacitación y el contacto directo con las últimas tecnologías aplicadas al agro argentino.

    Jornada Nacional de Jóvenes en Expoagro 2026

    La actividad se desarrollará el jueves 12 de marzo, desde las 14 horas, en el Tecnódromo Mario Bragachini, dentro del predio ferial y autódromo de San Nicolás. En esta edición aniversario, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) será anfitriona del encuentro, acompañando a Expoagro en una propuesta de alcance nacional.

    La agenda incluirá demostraciones de maquinaria agrícola de última generación, enjambres de drones, aplicaciones de robótica y un test drive de tractores Valtra, con el objetivo de generar experiencias prácticas de aprendizaje y vinculación con el mundo productivo.

    UNNOBA, formación académica y desafíos del agro moderno

    Desde la UNNOBA destacaron la relevancia de ser anfitriones de un evento que excede lo local. “Es un punto de encuentro de todos los actores del sector agropecuario, donde la actualidad del agro se vive en primera persona”, explicó el ingeniero agrónomo Leandro Fariña, director del Campo Experimental de la universidad.

    Fariña subrayó que uno de los principales desafíos para los estudiantes es la velocidad de los cambios tecnológicos. En ese sentido, remarcó la necesidad de formar profesionales con mirada integral, capacidad de planificación y habilidades para resolver problemas en sistemas productivos cada vez más tecnificados.

    Jóvenes de todo el país y tecnología aplicada al agro

    La jornada contará con la participación de estudiantes de FAUBA, la Universidad Nacional de Jujuy, La Plata, Córdoba, UADE, además de organizaciones como ACA, Jornaderos Agro, Red de Jóvenes y FACA. Entre ellos estará el grupo Semillero UNJu, integrado por alumnos de Ingeniería Agronómica que viajaron desde Jujuy tras un proceso colectivo de trabajo y recaudación.

    Desde FAUBA, los referentes estudiantiles destacaron la importancia de este tipo de encuentros para vincular a los jóvenes con el ámbito profesional desde el inicio de la carrera. La Jornada Nacional de Jóvenes se consolida así como un espacio clave para sembrar conocimiento, generar redes y acercar a las nuevas generaciones al presente y al futuro del agro argentino.

