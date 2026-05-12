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    • Ruta 188 y Autopista Pilar Pergamino: nueva etapa para la concesión de corredores viales

    Las carreteras que atraviesan el Partido, como por ejemplo Autopista Pilar Pergamino y Ruta 188, está incluidas en esta nueva etapa del Gobierno nacional.

    12 de mayo de 2026 - 15:15
    El Gobierno nacional avanza sobre licitación de rutas que atraviesan el Partido de Pergamino.

    El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa del esquema de concesión vial y recibió 17 ofertas para operar corredores estratégicos de carreteras nacionales, como la Ruta 188 y la Autopista Pilar Pergamino. Dentro de los tramos incluidos aparecen corredores clave para la conectividad y el movimiento productivo del norte bonaerense y resto de la Argentina.

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    La apertura de sobres se realizó en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones impulsada por la administración del presidente Javier Milei, bajo un modelo basado íntegramente en inversión privada y sin subsidios estatales. Según informó el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, el proceso abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en cinco provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.

    Proyecto del Gobierno nacional

    La iniciativa apunta a renovar corredores considerados fundamentales para la logística, el transporte de cargas, la producción agroindustrial, el turismo y el comercio interprovincial. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es mejorar las condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad vial y elevar los estándares de mantenimiento a través de contratos controlados por resultados.

    De acuerdo con la información oficial, la Etapa II-B está dividida en cuatro grandes corredores. Uno de ellos es el Tramo Puntano, que comprende unos 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Este segmento atraviesa las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, pasando por ciudades y localidades de fuerte peso productivo como Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y Colón.

    Ruta 188 y otras zonas

    Otro de los sectores incluidos es el Tramo Portuario Sur, de 636 kilómetros de extensión, que incorpora a la Ruta Nacional 188 junto con sectores de la Ruta Nacional 9. Este corredor conecta regiones estratégicas para la salida de la producción hacia los puertos y atraviesa localidades bonaerenses como Zárate, San Nicolás, Lincoln y General Villegas, además de sectores de La Pampa.

    En tanto, el Tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, uniendo sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Allí aparecen ciudades bonaerenses como Carmen de Areco y Chacabuco, entre otras. Por su parte, el Tramo Portuario Norte abarca más de 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008, atravesando Buenos Aires y Santa Fe.

    En distintas zonas de Argentina

    Desde la administración nacional remarcaron que el nuevo sistema de concesiones se desarrollará sin aportes económicos del Estado y con financiamiento privado para las obras y tareas de mantenimiento. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, expresó Caputo al referirse al esquema licitatorio.

    El control y fiscalización de los contratos quedará bajo la órbita de Vialidad Nacional, organismo que tendrá a cargo la supervisión del cumplimiento de las obras, el mantenimiento de las rutas y los niveles de servicio ofrecidos a los usuarios.

    La licitación representa un paso relevante para corredores viales que resultan estratégicos para el norte bonaerense, especialmente en zonas productivas donde el estado de las rutas impacta de manera directa en el transporte de mercaderías, la seguridad vial y la conectividad regional. En el caso de Pergamino y su región, tanto la Ruta Nacional 188 como la autopista Pilar–Pergamino son ejes centrales para la circulación diaria y el desarrollo económico.

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