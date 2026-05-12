San Nicolás: La UP3 supera el promedio provincial de hacinamiento y roza el 176% de sobrepoblación

La UP3, con 990 personas alojadas (casi tres por cada lugar disponible) y 176,6% por encima de su cupo, continúa superando ampliamente el promedio de la provincia. El Norte

La sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires volvió a incrementarse en abril de 2026, según datos de la Comisión por la Memoria. En ese contexto, la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás continúa entre las más críticas, con niveles de hacinamiento que superan ampliamente el promedio provincial.

Crece la sobrepoblación en cárceles bonaerenses Los últimos datos oficiales difundidos por la Comisión por la Memoria revelan que la población carcelaria en la provincia creció un 6,3% desde comienzos de 2026. En total, hay 64.367 personas privadas de libertad y la sobrepoblación general alcanza el 117,3%, evidenciando una crisis estructural del sistema penitenciario.

La UP3 supera ampliamente el promedio provincial En el caso de la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, la situación es aún más crítica. Con 990 internos alojados y un cupo de 358 plazas, el nivel de sobrepoblación asciende al 176,6%, lo que implica casi tres personas por cada lugar disponible y la ubica entre las más saturadas de la provincia.

Condiciones de detención y debate sobre el sistema penitenciario Organismos vinculados a derechos humanos advierten que el hacinamiento compromete la finalidad de reinserción social del sistema penitenciario. La falta de condiciones adecuadas agrava la situación de detención y dificulta el cumplimiento de los estándares constitucionales en materia carcelaria.

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