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    • San Nicolás: La UP3 supera el promedio provincial de hacinamiento y roza el 176% de sobrepoblación

    La Comisión por la Memoria informó que la UP3 de San Nicolás alcanza el 176,6% de sobrepoblación y supera la media bonaerense.

    12 de mayo de 2026 - 08:08
    La UP3, con 990 personas alojadas (casi tres por cada lugar disponible) y 176,6% por encima de su cupo, continúa superando ampliamente el promedio de la provincia.

    La UP3, con 990 personas alojadas (casi tres por cada lugar disponible) y 176,6% por encima de su cupo, continúa superando ampliamente el promedio de la provincia.

    El Norte

    La sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires volvió a incrementarse en abril de 2026, según datos de la Comisión por la Memoria. En ese contexto, la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás continúa entre las más críticas, con niveles de hacinamiento que superan ampliamente el promedio provincial.

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    Crece la sobrepoblación en cárceles bonaerenses

    Los últimos datos oficiales difundidos por la Comisión por la Memoria revelan que la población carcelaria en la provincia creció un 6,3% desde comienzos de 2026. En total, hay 64.367 personas privadas de libertad y la sobrepoblación general alcanza el 117,3%, evidenciando una crisis estructural del sistema penitenciario.

    La UP3 supera ampliamente el promedio provincial

    En el caso de la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, la situación es aún más crítica. Con 990 internos alojados y un cupo de 358 plazas, el nivel de sobrepoblación asciende al 176,6%, lo que implica casi tres personas por cada lugar disponible y la ubica entre las más saturadas de la provincia.

    Condiciones de detención y debate sobre el sistema penitenciario

    Organismos vinculados a derechos humanos advierten que el hacinamiento compromete la finalidad de reinserción social del sistema penitenciario. La falta de condiciones adecuadas agrava la situación de detención y dificulta el cumplimiento de los estándares constitucionales en materia carcelaria.

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