lunes 23 de febrero de 2026
    • Pergamino: calor, humedad y anuncio de lluvias para este lunes

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para Pergamino y el noroeste bonaerense. Se esperan chaparrones intensos.

    23 de febrero de 2026 - 14:41
    Las tormentas podrían ser localmente fuertes, con chaparrones intensos de corta duración.

    LA OPINION
    Gregorio Luke, Gabriela Scoda, Jorge Costa, Judith Silva y María Elena Beneito durante el homenaje a Angel Ricardo Juárez.
    Cultura

    Angel Ricardo Juárez fue recordado en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

    La advertencia alcanza a nuestra zona bajo un alerta amarillo, categoría que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes de manera puntual.

    Tormentas localmente fuertes

    Según el parte oficial, las tormentas podrían ser localmente fuertes, con chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento significativas.

    En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de forma puntual.

    Para este lunes se anuncia una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 19. Sin embargo, el elevado porcentaje de humedad hará que la sensación térmica resulte superior a la temperatura real durante buena parte de la jornada.

    Martes con inestabilidad y viento sur

    De cara al martes, el pronóstico anticipa la presencia de viento sur, aunque persistirá un leve grado de inestabilidad. Si bien las probabilidades de lluvia serán bajas, el cielo se mantendría con nubosidad variable.

    La temperatura máxima alcanzaría los 31 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 20.

    Miércoles más templado y con aire primaveral

    El cambio más marcado llegaría el miércoles, cuando el viento sur comenzará a incidir con mayor fuerza en las condiciones generales. Se espera una jornada más templada, con descenso de la temperatura y menor humedad.

    La máxima prevista será de 25 grados, configurando un día con características más agradables y un marcado alivio tras el episodio de inestabilidad que se anuncia para el inicio de la semana.

