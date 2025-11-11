martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    El Ejecutivo enviará el proyecto de Presupuesto 2026 al Concejo. Prevén $132.625 millones en gastos y un 53% destinado a obra pública en San Nicolás.

    11 de noviembre de 2025 - 15:45
    Este martes ingresaría al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Municipal 2026. De acuerdo con la información a la que accedió este diario, para el año próximo se prevé un gasto total de 132.625.134.533 pesos.

    Este martes ingresaría al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Municipal 2026. De acuerdo con la información a la que accedió este diario, para el año próximo se prevé un gasto total de 132.625.134.533 pesos.

    El Norte

    El Ejecutivo enviará esta semana al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto municipal 2026, que contempla un gasto total superior a los 132 mil millones de pesos. La iniciativa mantendrá el fuerte perfil de inversión en obras públicas que caracteriza a las últimas gestiones en San Nicolás, con una distribución que prioriza infraestructura, salarios y mantenimiento.

    Lee además
    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol
    El periodista de San Nicolás, Gustavo Méndez, se incorporó al nuevo ciclo de Moria Casán en El Trece.

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    Obra pública, principal destino de los recursos

    Según la documentación a la que accedió este diario, el Presupuesto prevé erogaciones por $132.625.134.533. El 53% del total será asignado a obra pública, manteniendo la tendencia de los últimos años y reflejando un saldo superavitario que permite volcar recursos disponibles al desarrollo de infraestructura. En términos nominales, esto representa casi $70.000 millones.

    Impacto en salarios y mantenimiento

    La estructura de gastos contempla además un 23% para salarios, equivalente a casi $30.000 millones, y un 24% para mantenimiento, unos $31.000 millones. La distribución ratifica el modelo de administración implementado desde fines de 2011 y sostenido durante la actual gestión del intendente Santiago Passaglia.

    Inicio del tratamiento legislativo

    El proyecto será analizado por concejales de los distintos bloques en la comisión de Presupuesto y Hacienda desde el lunes próximo. Este jueves, el Concejo Deliberante celebrará la penúltima sesión ordinaria del período legislativo 2025, en la que tomará estado parlamentario además el proyecto de ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026, que propone actualizaciones en tasas retributivas. Su tratamiento, habitualmente de alto voltaje político, incluye la participación de mayores contribuyentes y la presencia de funcionarios contables ante la comisión.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    San Nicolás: Cada vez falta menos para la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Nueva etapa de obras en el centro de San Nicolás comenzará esta semana y durará hasta ocho meses

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín

    Nación subastará viviendas Procrear, pero las de San Nicolás quedan afuera del plan

    San Nicolás vive la VII Marcha del Orgullo: diversidad y unidad frente a los discursos de odio

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    arba: la patente pasara a pagarse de manera mensual en la provincia

    Arba: la patente pasará a pagarse de manera mensual en la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist