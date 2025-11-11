San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

Este martes ingresaría al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Municipal 2026. De acuerdo con la información a la que accedió este diario, para el año próximo se prevé un gasto total de 132.625.134.533 pesos. El Norte

El Ejecutivo enviará esta semana al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto municipal 2026, que contempla un gasto total superior a los 132 mil millones de pesos. La iniciativa mantendrá el fuerte perfil de inversión en obras públicas que caracteriza a las últimas gestiones en San Nicolás, con una distribución que prioriza infraestructura, salarios y mantenimiento.

Obra pública, principal destino de los recursos Según la documentación a la que accedió este diario, el Presupuesto prevé erogaciones por $132.625.134.533. El 53% del total será asignado a obra pública, manteniendo la tendencia de los últimos años y reflejando un saldo superavitario que permite volcar recursos disponibles al desarrollo de infraestructura. En términos nominales, esto representa casi $70.000 millones.

Impacto en salarios y mantenimiento La estructura de gastos contempla además un 23% para salarios, equivalente a casi $30.000 millones, y un 24% para mantenimiento, unos $31.000 millones. La distribución ratifica el modelo de administración implementado desde fines de 2011 y sostenido durante la actual gestión del intendente Santiago Passaglia.

Inicio del tratamiento legislativo El proyecto será analizado por concejales de los distintos bloques en la comisión de Presupuesto y Hacienda desde el lunes próximo. Este jueves, el Concejo Deliberante celebrará la penúltima sesión ordinaria del período legislativo 2025, en la que tomará estado parlamentario además el proyecto de ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026, que propone actualizaciones en tasas retributivas. Su tratamiento, habitualmente de alto voltaje político, incluye la participación de mayores contribuyentes y la presencia de funcionarios contables ante la comisión.

