San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

El próximo viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, se realizará la presentación oficial de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuito. Google

El Museo Nacional Casa del Acuerdo anunció la realización de una jornada histórica destinada a fortalecer la memoria de San Nicolás. El encuentro, previsto para el viernes 5 de diciembre a las 19, presentará oficialmente la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo y contará con una charla especializada abierta a toda la comunidad.

Presentación de la nueva Junta de Cultura y Estudios Históricos La principal actividad será la presentación formal de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, un espacio que buscará promover investigaciones, difundir el patrimonio y profundizar la identidad histórica de la ciudad. La creación de esta junta marca un nuevo paso en el trabajo institucional del Museo por ampliar la participación ciudadana.

Charla sobre el Acuerdo de 1852 y su impacto en la ciudad Luego de la presentación, el doctor José Ricardo Eseverri brindará la conferencia “El Acuerdo y San Nicolás de los Arroyos en 1852”, donde abordará el contexto político, social y cultural que atravesaba la ciudad durante la firma del Acuerdo. Su exposición buscará ofrecer una mirada renovada sobre aquel momento clave en la organización nacional.

Actividad abierta y gratuita en el Auditorio del Museo La propuesta tendrá lugar en el Auditorio del Museo, ubicado en De la Nación 139, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para actividades culturales, educativas e históricas. Desde la institución invitan especialmente a vecinos, investigadores, docentes y representantes de entidades locales a participar de esta jornada gratuita orientada a reafirmar el valor del patrimonio nicoleño.

Compartí esta nota en redes sociales:





