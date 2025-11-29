sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    Se presentará en San Nicolás la nueva Junta de Cultura y Estudios Históricos y ofrecerá una charla sobre el contexto político y social de 1852.

    29 de noviembre de 2025 - 17:00
    El próximo viernes 5 de diciembre, a las&nbsp;19 horas, se realizará la presentación oficial de la&nbsp;Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuito.

    El próximo viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, se realizará la presentación oficial de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuito.

    Google

    El Museo Nacional Casa del Acuerdo anunció la realización de una jornada histórica destinada a fortalecer la memoria de San Nicolás. El encuentro, previsto para el viernes 5 de diciembre a las 19, presentará oficialmente la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo y contará con una charla especializada abierta a toda la comunidad.

    Lee además
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual
    La Justicia y la Policía intentan dar con el paradero de Agustín y Josué Rodríguez, quienes se retiraron del área de Pediatría este viernes por la tarde y permanecen desaparecidos.

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    Presentación de la nueva Junta de Cultura y Estudios Históricos

    La principal actividad será la presentación formal de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, un espacio que buscará promover investigaciones, difundir el patrimonio y profundizar la identidad histórica de la ciudad. La creación de esta junta marca un nuevo paso en el trabajo institucional del Museo por ampliar la participación ciudadana.

    Charla sobre el Acuerdo de 1852 y su impacto en la ciudad

    Luego de la presentación, el doctor José Ricardo Eseverri brindará la conferencia “El Acuerdo y San Nicolás de los Arroyos en 1852”, donde abordará el contexto político, social y cultural que atravesaba la ciudad durante la firma del Acuerdo. Su exposición buscará ofrecer una mirada renovada sobre aquel momento clave en la organización nacional.

    Actividad abierta y gratuita en el Auditorio del Museo

    La propuesta tendrá lugar en el Auditorio del Museo, ubicado en De la Nación 139, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para actividades culturales, educativas e históricas. Desde la institución invitan especialmente a vecinos, investigadores, docentes y representantes de entidades locales a participar de esta jornada gratuita orientada a reafirmar el valor del patrimonio nicoleño.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Ramallo: Preocupación en el Delta, isleños reclaman controles y un destacamento policial urgente

    San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"

    San Nicolás: en el Concejo Deliberante definen la ordenanza fiscal y tarifaria 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Justicia y la Policía intentan dar con el paradero de Agustín y Josué Rodríguez, quienes se retiraron del área de Pediatría este viernes por la tarde y permanecen desaparecidos.

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    ¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?

    ¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?
    El Conjunto Vocacional de Teatro “A.del.A” Amigos del Arte, formado y dirigido por la reconocida profesora Lucy Melo, llega al Teatro Coliseo de Zárate.

    "A.del.A" vuelve a Zárate con una comedia que hizo reír a miles de espectadores

    El próximo viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, se realizará la presentación oficial de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuito.

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    El daño provocado es millonario. No se recuerda algo similar en la zona. video

    San Pedro: Vandalismo rural en La Tosquera, un productor denunció la destrucción de 50 plantas de durazno

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas