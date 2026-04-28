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    • Citan a indagatoria a empresaria de San Nicolás por presunta corrupción en la ANDIS

    La empresaria de San Nicolás deberá declarar en Comodoro Py, acusada de integrar una red de adjudicaciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.

    28 de abril de 2026 - 12:45
    Evangelina Ileana García nació en San Nicolás, en abril de 1972. Es propietaria de Novatrau, empresa que comercializa productos ortopédicos, ubicada en calle Belgrano al 600.

    Evangelina Ileana García nació en San Nicolás, en abril de 1972. Es propietaria de Novatrau, empresa que comercializa productos ortopédicos, ubicada en calle Belgrano al 600.

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    La empresaria de la ciudad de San Nicolás Evangelina Ileana García fue citada a declaración indagatoria por el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a empresarios y funcionarios por el supuesto pago de coimas.

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    García, propietaria de la ortopedia Novatrau y vinculada a la firma Artrobone S.A., deberá presentarse el próximo 5 de mayo en los tribunales de Comodoro Py. La causa apunta a una veintena de empresarios que habrían sido beneficiados con adjudicaciones directas y direccionadas a cambio de retornos económicos hacia intermediarios y funcionarios públicos.

    Según la investigación, el entramado habría operado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad con participación de actores tanto del ámbito estatal como del sector privado. En ese contexto, el fiscal sostiene que García habría tenido vínculos con el empresario Miguel Ángel Calvete, lo que le habría permitido acceder a información privilegiada.

    Pruebas clave: cuadernos y sociedades involucradas

    Uno de los elementos centrales de la causa son los cuadernos secuestrados en el domicilio de Calvete, donde se registraron anotaciones manuscritas vinculadas a distintas firmas. Entre ellas aparecen Artrobone, Expo Trauma e Imnova, esta última relacionada con Martín Gonzalo Armella, hijo de García, quien también fue citado a indagatoria.

    En esos documentos se detallan planillas con datos de beneficiarios, montos, diferencias de costos y porcentajes que, según los investigadores, corresponderían a retornos ilegales. Se menciona incluso un esquema en el que se aplicaba un 20% sobre determinadas operaciones, lo que coincidiría con el beneficio que obtenía el intermediario principal.

    Empresarios citados y avance de la causa

    Además de García y su hijo, el fiscal Picardi solicitó la indagatoria de más de veinte personas vinculadas a empresas del rubro ortopédico. La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno en un presunto sistema de cartelización y direccionamiento de contratos dentro de la ANDIS.

    De acuerdo a la hipótesis judicial, las firmas involucradas habrían obtenido adjudicaciones significativas en segmentos como sillas de ruedas, andadores y productos de traumatología. La causa avanza con el objetivo de establecer responsabilidades y confirmar la existencia de una estructura organizada para el desvío de fondos públicos.

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