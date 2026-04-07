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    • San Nicolás: Docentes universitarios anuncian nuevos paros y una semana completa sin clases en abril

    La UTN de San Nicolás se suma a las medidas de fuerza previstas para el 8 y 17 de abril, mientras evalúan adherir a una huelga nacional.

    7 de abril de 2026 - 15:00
    Los días de paro no hay actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional -entre ellas San Nicolás- y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

    Los días de paro no hay actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional -entre ellas San Nicolás- y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

    El Norte

    El conflicto en las universidades públicas, entre ellas la de la ciudad de San Nicolás, suma nuevos capítulos: los docentes universitarios ratificaron paros para los próximos días y anticiparon una posible semana completa sin clases hacia fines de abril, en medio de reclamos salariales y por el financiamiento del sistema educativo.

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    Paros confirmados en la UTN y adhesión gremial

    Desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de sus gremios docentes, se confirmó la adhesión a las jornadas de paro previstas para el miércoles 8 y el viernes 17 de abril. Durante estas fechas no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales del país, incluyendo la sede de San Nicolás, ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

    En paralelo, desde APUTN San Nicolás indicaron que los auxiliares nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales también llevarán adelante medidas de fuerza de 24 horas los días 8, 17 y 23 de abril, profundizando el impacto en el normal funcionamiento universitario.

    Posible semana sin clases a nivel nacional

    El plan de lucha podría intensificarse aún más. En las últimas horas, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió convocar a una huelga de alcance nacional durante toda la semana del 27 de abril.

    Si bien la adhesión a esta medida está siendo evaluada por los distintos gremios, su concreción implicaría una paralización total de las actividades en universidades públicas de todo el país durante varios días consecutivos. En ese contexto, también se prevé la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria el 23 de abril.

    Fallo judicial clave por el financiamiento universitario

    En medio del conflicto, la Justicia Federal emitió un fallo relevante a favor del sistema universitario. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

    La resolución obliga al Ejecutivo a cumplir con la actualización salarial de docentes y no docentes, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de avanzar con la recomposición de programas de becas.

    Los jueces consideraron que el impacto fiscal de la medida es limitado y remarcaron que está en juego el derecho constitucional a la educación superior, ratificando así una decisión previa que había cuestionado la suspensión de la norma por considerarla arbitraria.

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