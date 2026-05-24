Pinzón celebra la Semana de Mayo con una gran expo feria y espectáculos para toda la familia

La Expo Feria Semana de Mayo reunirá este domingo en Pinzón a artesanos, emprendedores, músicos y academias folklóricas en una jornada pensada para toda la familia. PINZON CITY

Este domingo, en la localidad de Pinzón se desarrollará una nueva edición de la Expo Feria Semana de Mayo, una propuesta organizada por el artista Tony Lyon bajo el lema Pinzon City, pensada para disfrutar en familia que combinará emprendedurismo, gastronomía y espectáculos artísticos a lo largo de toda la jornada.

La actividad se desarrollará desde las 11:00 hasta las 18:00 y contará con la participación de más de 70 expositores, entre artesanos y emprendedores, que ofrecerán productos regionales, objetos de diseño, artesanías y diversas propuestas elaboradas por productores locales.

Música y danza, hoy en Pinzón Además del tradicional paseo ferial, el evento incluirá shows musicales en vivo con las actuaciones de Alelí Florentin, Dani La Nueva Sensación, Swing Latino, Tony Lyon y Grupo Amanecidos, quienes aportarán distintos estilos y ritmos para acompañar la celebración patria.

La danza también tendrá un espacio destacado dentro de la programación con talleres y presentaciones folklóricas a cargo de las academias locales Semillitas de Tradición, Yupanqueanos y Renacer. Asimismo, llegará desde la ciudad de Arrecifes el Ballet “El Tropero”, agrupación invitada especialmente para esta edición.

Durante toda la jornada habrá servicio de bufet a cargo de Pinzón F. B. Club, institución que acompañará la realización de la propuesta comunitaria.

Compartí esta nota en redes sociales:





