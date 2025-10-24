viernes 24 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

    La Policía realizó dos allanamientos en barrio Suizo de San Nicolás y secuestró cocaína valuada en más de 2,5 millones de pesos. Una mujer fue detenida.

    24 de octubre de 2025 - 12:00
    Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás.

    Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás.

    LaOpinion

    Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron a cabo durante la jornada de jueves, dos allanamientos simultáneos en el barrio Suizo, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

    Lee además
    orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fué arrestado en Santa Lucía

    Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía
    Allanaron una vivienda por robo de una bicicleta en San Nicolás. Una mujer detenida y secuestro de arma y drogas.

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    Según trascendió, la venta de droga estaba a cargo de dos hermanas, quienes ya habían sido investigadas por el mismo delito y son cuñadas de un conocido dealer de la ciudad actualmente detenido. Ambas mujeres alternaban la comercialización desde sus respectivos domicilios.

    Encuentran los estupefacientes en una de las viviendas allanadas

    Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Martínez, entre Zaracondegui y Piñero, donde los agentes secuestraron cocaína fraccionada lista para su venta, dinero en efectivo, una balanza de precisión y trozos compactos de cocaína ocultos en el cielorraso, con un valor estimado en más de dos millones y medio de pesos.

    El segundo allanamiento se desarrolló en una casa ubicada en Núñez y Chiclana, donde los investigadores hallaron un verdadero bunker de venta de drogas. En el lugar no había muebles, solo una mesa, un colchón y elementos para fraccionar estupefacientes. Además, se encontró un arma de fuego tipo tumbera, también escondida en el cielorraso.

    La investigación fue tramitada ante la UFI N.º 1, a cargo de la Dra. Verónica Marcantonio, y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 2, cuyo titular es el Dr. Luis Pratti. Por disposición de la fiscal, se ordenó el secuestro de todos los elementos y la detención de una de las mujeres involucradas por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    Allanaron un pabellón de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás por una causa de estafa

    Se entregó "Zanahoria" Ferreyra, el prófugo de la cárcel de Baradero

    Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

    Docentes de UTN San Nicolás inician paro nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre

    San Nicolás afectado por el recorte del Fondo Compensador provincial para el mantenimiento escolar

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Victoria de Belgrano ante Juventud en Pergamino y es líder parcial en el Torneo Pre Federal.

    Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En lo que va de octubre, el Hospital San José ya realizó más de 200 exámenes mamarios, en jornadas abiertas y con estudios a demanda.

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías

    Podcast del 24 de octubre de 2025

    Autoridades municipales, entrenadores, deportistas y artistas participaron del acto de reconocimiento.

    Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    Podcast del 23 de Octubre de 2025

    Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás.

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína