Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás. LaOpinion

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron a cabo durante la jornada de jueves, dos allanamientos simultáneos en el barrio Suizo, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Según trascendió, la venta de droga estaba a cargo de dos hermanas, quienes ya habían sido investigadas por el mismo delito y son cuñadas de un conocido dealer de la ciudad actualmente detenido. Ambas mujeres alternaban la comercialización desde sus respectivos domicilios.

Encuentran los estupefacientes en una de las viviendas allanadas Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Martínez, entre Zaracondegui y Piñero, donde los agentes secuestraron cocaína fraccionada lista para su venta, dinero en efectivo, una balanza de precisión y trozos compactos de cocaína ocultos en el cielorraso, con un valor estimado en más de dos millones y medio de pesos.

El segundo allanamiento se desarrolló en una casa ubicada en Núñez y Chiclana, donde los investigadores hallaron un verdadero bunker de venta de drogas. En el lugar no había muebles, solo una mesa, un colchón y elementos para fraccionar estupefacientes. Además, se encontró un arma de fuego tipo tumbera, también escondida en el cielorraso.

La investigación fue tramitada ante la UFI N.º 1, a cargo de la Dra. Verónica Marcantonio, y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 2, cuyo titular es el Dr. Luis Pratti. Por disposición de la fiscal, se ordenó el secuestro de todos los elementos y la detención de una de las mujeres involucradas por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

