martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    De un total de 91.993 personas habilitadas para ir a votar, solamente concurrieron 62.552 a las elecciones que tuvieron lugar el domingo.

    28 de octubre de 2025 - 15:42
    Están los datos de las elecciones legislativas en Pergamino.

    De acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio de las recientes elecciones, de las 91.993 personas habilitadas para emitir su voto en el Partido de Pergamino, solo 62.552 se acercaron a las urnas este domingo. Esto significa que más de 29 mil electores eligieron no participar del proceso electoral, lo que se traduce en un nivel de ausentismo considerable para una jornada en la que se definieron cargos clave a través de la Boleta Única Papel.

    Lee además
    elecciones: ¿cual es la multa por no haber ido a votar?

    Elecciones: ¿Cuál es la multa por no haber ido a votar?
    victoria legislativa de javier milei y sus implicancias para el agro argentino

    Victoria legislativa de Javier Milei y sus implicancias para el agro argentino

    La participación alcanzó así poco más del 67%, un porcentaje que vuelve a poner en agenda la preocupación por la baja concurrencia y el desinterés creciente de una parte del electorado frente a las instancias democráticas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones: ¿Cuál es la multa por no haber ido a votar?

    Victoria legislativa de Javier Milei y sus implicancias para el agro argentino

    A las urnas: los pergaminenses votarán hoy con la nueva Boleta Única de Papel

    Elecciones: transporte gratis, voto obligatorio, sanciones y mañana normalidad escolar

    Elecciones: distribuyeron hoy las urnas para evitar demoras en el inicio de los comicios

    Elecciones y espectáculos: el arte también tiene lugar este fin de semana en Pergamino

    Elecciones: más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub-18 están en condiciones de votar

    Elecciones: La Cámara Nacional Electoral ordenó que el escrutinio sea "por distrito"

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones: Pidieron "paciencia" ante la implementación de la Boleta Única de Papel

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación