Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

De acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio de las recientes elecciones, de las 91.993 personas habilitadas para emitir su voto en el Partido de Pergamino, solo 62.552 se acercaron a las urnas este domingo. Esto significa que más de 29 mil electores eligieron no participar del proceso electoral, lo que se traduce en un nivel de ausentismo considerable para una jornada en la que se definieron cargos clave a través de la Boleta Única Papel.