jueves 23 de octubre de 2025
    • El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará expedientes sobre planificación fiscal 2026 y proyectos vinculados con salud, seguridad y reconocimientos locales.

    23 de octubre de 2025 - 09:30
    Diario El Norte

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás realizará este jueves su última sesión ordinaria antes de las Elecciones Legislativas Nacionales, donde se preveé una agenda marcada por la planificación económica y la presentación de nuevos proyectos de ordenanza del oficialismo y de la oposición.

    Entre los puntos destacados figura el ingreso de expedientes del Departamento Ejecutivo relacionados con la planificación presupuestaria y fiscal del ejercicio 2026. El Ejecutivo solicitará una prórroga para la presentación de los presupuestos de gastos y recursos correspondientes a la Municipalidad, la empresa S.A.P.E.M. y el Ente de Aguas San Nicolás, con el objetivo de extender los plazos para su tratamiento legislativo.

    También se incorporará el expediente que contiene la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026, una herramienta clave para definir la estructura tributaria local del próximo año.

    Juntos por el Cambio, Union por la Patria y Frente de Todos, con sus proyectos

    Entre los despachos que se votarán durante la sesión, se destaca el proyecto del bloque Juntos por el Cambio, que propone la creación de un plan de capacitación en RCP y primeros auxilios destinado a gimnasios. La iniciativa fue aprobada en comisión y se integrará al marco normativo de salud y deporte del municipio.

    Por su parte, el bloque Unión por la Patria presentará un pedido de informe al Departamento Ejecutivo sobre las medidas de seguridad aplicadas en eventos públicos recientes, con el objetivo de conocer los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.

    Finalmente, el bloque Frente de Todos, presidido por Pablo Primucci, impulsará una ordenanza para nombrar al Hospital de Zona Sur como “Dr. Ginés González García”, en homenaje al exministro de Salud de la Nación.

